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  • Minister Babasaheb Thorat Said Fund Is Not Getting Due To Corona, Congress Is Not Angry; Energy Minister Had Accused Of Ignoring

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महाराष्ट्र की राजनीति:मंत्री थोराट ने कहा- कोरोना की वजह से नहीं मिला रहा फंड, कांग्रेस नहीं है नाराज; उर्जा मंत्री ने लगाया था अनदेखी का आरोप

मुंबई9 मिनट पहले
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बाला साहब थोराट(दाएं) उद्धव सरकार में राजस्व मंत्री हैं।
  • थोराट ने कहा-शिवसेना हो या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारी किसी के साथ कोई भी नाराजगी नहीं है
  • उन्होंने कहा-पैसे आने के साधन बेहद सीमित होते जा रहे हैं इस वजह से पैसे की किल्लत हो रही है

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बालासाहेब थोराट ने कहा है कि महा विकास अघाड़ी सरकार से कांग्रेस पार्टी की कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से राजस्व में भारी कमी आई है। जिसकी वजह से सभी मंत्रालयों को पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना हो या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारी किसी के साथ कोई भी नाराजगी नहीं है।

बालासाहब ने शुक्रवार को नासिक में कहा कि मौजूदा हालात में राज्य की तिजोरी से सिर्फ पैसे जा रहे हैं। पैसे आने के साधन बेहद सीमित होते जा रहे हैं इस वजह से पैसे की किल्लत हो रही है।

ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने लगाया था पैसे नहीं देने का आरोप
महा विकास अघाड़ी सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने शुक्रवार को कहा था कि उनके विभाग को पर्याप्त फंड नहीं मुहैया करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से वे लोगों के बिजली के बिल को कम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि विकास की कई योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। विशेषकर बिजली विभाग, शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग सरकार में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ये सभी विभाग कांग्रेस के पास हैं। जबकि परिवहन विभाग को पैकेज दिया गया है। परिवहन मंत्रालय शिवसेना के पास है।

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