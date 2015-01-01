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मुंबई में हादसा:फूड डिलीवर करने जा रहे बॉय को मर्सिडीज कार ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत

मुंबई15 मिनट पहले
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दुर्घटना इतनी भीषण थी कि डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई।

मुंबई के ओशिवारा इलाके में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने जोमैटो के 19 साल के डिलिवरी बॉय को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही डिलिवरी बॉय की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मर्सिडीज वाले पकड़ कर ओशिवारा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। फिलहाल, मर्सिडीज ड्राइवर हिरासत में है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भीड़ को देखते हुए घटनास्थल से मर्सिडीज को हटा दिया गया है। ओशिवारा पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटना देर रात करीब ढाई से 3 बजे के बीच हुई है। मृतक की पहचान सतीश गुप्ता के रूप में हुई है। हादसे में कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है।

सतीश के मामा ने बताया, 'सतीश किसी को पार्सल डिलिवरी करने के लिए जा रहा था, उसी दौरान ये हादसा हो गया। फिलहाल इस मामले में ओशिवारा पुलिस मर्सिडीज के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।'

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