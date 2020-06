दैनिक भास्कर Jun 09, 2020, 01:50 PM IST

मुंबई. मुंबई में दफ्तर जाने वालों के लिए सोमवार से बेस्ट(बसों) की सेवा शुरू हो गई है। हालांकि, इनमें सिर्फ प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में जाने वालों को ही बैठने की मंजूरी है। इसके बावजूद यह संख्या इतनी ज्यादा है कि लोग बसों में भर-भर कर अपने दफ्तरों के लिए जा रहे हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 हजार के पार हो गई है, इसके बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे और बसों में बैठने के लिए धक्कामुक्की करते नजर आ रहे हैं। इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो से हो सकती है। इसमें बस में बैठने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं।

इस वीडियो को मुंबई कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने भी ट्वीट किया है। वीडियो के साथ देवड़ा ने लिखा है,'लोकल ट्रेनों के न चलने के कारण, मैं उद्योगपतियों से आग्रह करना चाहता हूं कि वे अपने उन कर्मचारियों के लिए बसों का इंतजाम करें, जिनके पास टू-व्हीलर या कार नहीं है।"

मिलिंद देवड़ा का ट्वीट...

In the absence of local train services, I appeal to Mumbai’s business owners to arrange transportation for employees who don’t own cars or two-wheelers.@myBESTBus is woefully under-resourced & Mumbaikars commuting to work are unable to follow adequate physical distancing norms pic.twitter.com/6iz94dvCrG