पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

10 महीने बाद पूरी क्षमता के साथ लोकल:दोपहर 12 बजे के बाद आम लोग भी कर सकेंगे मुंबई लोकल ट्रेन में यात्रा, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना; हो सकती है जेल

मुंबईएक मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
राज्य में लॉकडाउन लगने के बाद मार्च 2020 से लोकल ट्रेन सेवा को बंद कर दिया गया था। - Dainik Bhaskar
राज्य में लॉकडाउन लगने के बाद मार्च 2020 से लोकल ट्रेन सेवा को बंद कर दिया गया था।

तकरीबन 10 महीने बाद आज दोपहर 12 बजे के बाद आम लोग भी मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, लोकल ट्रेन की सेवा सुबह 7 बजे से शुरू है और रात एक बजे तक चलेगी। हालांकि, कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए आम लोगों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक यात्रा की मनाही रहेगी।

पीक आवर्स में सिर्फ जरुरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी गई है। रेलवे द्वारा बुकिंग क्लर्क को ग्रेस पीरियड रखने का निर्देश दिया गया है। मान लीजिए आप कतार में भीड़ के कारण 7:15 बजे भी काउंटर पर पहुंचते हैं, तो टिकट दे दिया जाएगा, बशर्ते भीड़ होनी चाहिए।

ठाणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के कार्ड चेक करते पुलिसकर्मी। दोपहर 12 बजे तक आम लोगों को यात्रा की मनाही है।
ठाणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के कार्ड चेक करते पुलिसकर्मी। दोपहर 12 बजे तक आम लोगों को यात्रा की मनाही है।

महिलाओं की यात्रा का नियम
महिलाओं को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक और शाम को 7 बजे के बाद अनुमति दी गई थी। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने कहा कि टिकट खिड़कियों पर भीड़ से बचने के लिए यात्रा समय से पहले आम जनता को टिकट जारी किए जाएंगे।

सभी स्टेशनों में स्लाइडिंग सीढ़ियां, लिफ्ट शुरू की जाएंगी। स्टेशनों पर 198 प्रवेश द्वार खोले जाएंगे। इससे एक ही स्थान पर भीड़ को स्टेशन में प्रवेश करने से रोका जा सकेगा। वर्तमान में 86 प्रवेश द्वार खुले हैं।

सजा का प्रावधान
रेलवे ने पीक आवर्स में आम लोगों के यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान किया है। नए नियम के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति पीक आवर्स में यात्रा करता हुआ पकड़ा गया तो उससे 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे 1 महीने की सजा हो सकती है।

यात्रा को लेकर गाइडलाइन

  • यात्रा शुरू करने से पहले ई-पास या टिकट निकालें।
  • तीन प्लाई फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स, जरूरत पड़ने पर बैग में अतिरिक्त मास्क रखे।
  • मास्क निकालने के बाद उन्हें स्टेशन पर रखे डस्टबीन में ही फेंके।
  • घर से बाहर निकलने से पहले संभव हो तो दस्ताने पहनें।
  • यात्रा शुरू करने से पहले हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं और फिर मास्क लगाएं।
  • मास्क पहनने के बाद, मास्क को तब तक न छुएं और न हटाए जब तक आप संबंधित स्थान पर न पहुंच जाएं।

मुंबई में खुले रहेंगे 6 कोरोना उपचार केंद्र
सामान्य यात्रियों के लिए लोकल ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मुंबई में 6 बड़े कोरोना उपचार केंद्रों को 31 मार्च तक शुरू रखा जाएगा। दहिसर, गोरेगांव नेस्को, बीकेसी, वर्ली एनएससीआई, मुलुंड, भायखला में उपचार केंद्र 31 मार्च तक चलते रहेंगे।

कर्मचारियों की संख्या में भी हो सकती है वृद्धि
आम जनता के लिए उपनगरीय रेलवे की शुरुआत से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की उपस्थिति में भी वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि, इन कार्यालयों और निजी प्रतिष्ठानों में एक ही समय में 50 प्रतिशत उपस्थिति होगी, उसी तरीके से योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser