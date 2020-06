दैनिक भास्कर Jun 03, 2020, 01:39 PM IST

निसर्ग चक्रवाती तूफान के अलीबाग और मुंबई पहुंचने से पहले दोपहर 12 बजे से ही तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश शुरू हो गई। इस बीच, मुंबई पुलिस ने बांद्रा-वर्ली सी-लिंक पर व्हीकल मूवमेंट बंद कर दिया। एनडीआरएफ के कमांडेंट अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि महाराष्ट्र के समुद्री तट से करीब 40 हजार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है।

रत्नागिरी में भटका जहाज पहुंचा

उफनती लहरों और तूफान के असर के कारण रत्नागिरी जिले के मिर्या समुद्र तट पर तेज हवाओं के बीच एक जहाज भटककर पहुंचा गया। यह मंधरा माड इलाके की सुरक्षा दीवार से जा टकराया। इसमें फंसे खलासी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए टीम भेजी गई।

ससून डॉक इलाके में समुद्र अशांत नजर आया

मुंबई में मंगलवार देर शाम 6 बजे से ही हल्की बारिश हो रही थी। यहां के ससून डॉक में तूफान आने से पहले समुद्र बहुत ही अशांत नजर आया। चूंकि यह इलाका मछुआरों का है, लिहाजा यहां पुलिस लगातार गश्त लगाती रही। ससून डॉक के शेड के अंदर जाने और समुद्र तट के करीब खड़े न रहने की हिदायत दी गई।

उप मुख्यमंत्री ने कहा- लोग सुरक्षित स्थानों पर बने रहें

उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा- निसर्ग तूफान की वजह से महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्र किनारे खासकर अलीबाग, पालघर में इसका ज्यादा असर रहेगा। इसलिए मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के समुद्री किनारों पर बसे लोग सुरक्षित स्थान पर आसरा लें।

300 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया

विरार के अर्नाला समुद्र तट पर सुबह के वक्त तूफान का खास असर देखने को नहीं मिला। हवाएं तेज रफ्तार से बह रही थीं। यहां के अर्नाला किले के आसपास करीब 5000 लोग रहते हैं। दोपहर 4 बजे विरार के अर्नाला में निसर्ग तूफान के आने की संभावना जताई गई। इस वजह से यहां के मछुआरों को सुबह अपनी नावों और सामानों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते देखा गया। विरार में करीब 300 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।

तूफान से मुंबई को खतरा नहीं: होसालीकर

कुलाबा स्थित मौसम विभाग के उप संचालक कुष्णानंद होसालीकर ने बताया कि निसर्ग तूफान की रफ्तार बढ़ गई थी। हालांकि, इस तूफान से मुंबई को ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन 100 किमी के दायर में लोगों को महफूज रखने के लिए एतिहातन कदम उठाए जा रहे हैं।

मुंबई, ठाणे, पालघर में मूसलाधार बारिश का अनुमान

तूफान पहले श्रीवर्धन के हरिहरेश्वर से टकराने वाला था। मगर अलीबाग में लैंडफॉल हो गया। करीब पौने दो लाख लोग इस तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक शुभांगी भूते ने कहा कि निसर्ग तूफान की वजह से ठाणे, मुंबई, पालघर, रायगड जिले में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है।

अलीबाग में एनडीआरएफ की दो टीमें भेजी गईं

रायगढ़ में सरकार ने एनडीआरएफ की दो टीमें भेज दीं। एक टीम श्रीवर्धन और दूसरी टीम अलीबाग में तैनात है। अलीबाग में सरकार ने एनडीआरएफ की दो और टीमें भेजी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एनडीआरएफ की 15 और एसडीआरएफ की 4 टुकड़ियां अलग-अलग इलाकों में तैनात की है।

अलीबाग में जब तूफान टकराया, तब मुंबई के समुद्र में ऐसा नजारा था

#WATCH: #CycloneNisarga makes landfall along Maharashtra coast, process will be completed during next 3 hours. Visuals from Mumbai. pic.twitter.com/YKWizX82lC