दैनिक भास्कर May 25, 2020, 05:28 PM IST

मुंबई. वसई रोड-गोरखपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के मार्ग परिवर्तन को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने रेलमंत्री पीयूष गोयल पर तंज कसा है। राउत ने सोमवार को कहा कि उनकी विनती सिर्फ यही है कि प्रवासी श्रमिकों को ले जाने वाली ट्रेनें घोषणा के मुताबिक अपने गंतव्य तक पहुंचे।

हालांकि, शिवसेना की गठबंधन सहयोगी राकांपा ने अलग रुख अपनाया है और कहा है कि गोयल और उनका मंत्रालय दबाव में है और उनके प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए।

मुंबई से चली ट्रेन ढाई दिन बाद गोरखपुर पहुंची

21 मई को पालघर से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई वसई रोड-गोरखपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन का मार्ग परिवर्तन किया गया था। रेलवे का कहना थाा कि उस मार्ग पर ज्यादा रेलगाड़ियां चलने की वजह से रूट बदलकर उसे ओडिशा के रास्ते भेजा गया। यह ट्रेन ढाई दिन बाद गोरखपुर पहुंची। जबकि इसे करीब 25 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाना चाहिए था।

पीयूष गोयल ने ट्वीट कर निशाना साधा था

श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर राजनीतिक खींचतान के बीच गोयल ने रविवार रात को कहा- "हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।" रेल मंत्री ने ट्वीट किया, "चूंकि आपने कहा कि आपके पास एक सूची तैयार है इसलिए मैं आपसे सभी सूचनाएं अगले घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को उपलब्ध कराने का आग्रह करता हूं जैसे कि ट्रेन कहां से चलेगी। ट्रेनों के मुताबिक यात्रियों की सूची, उनका चिकित्सीय प्रमाण-पत्र और ट्रेन कहां जाएगी आदि शामिल हो। ताकि हम ट्रेनों के समय की योजना बना पाएं।"

Sadly, it has been 1.5 hours but Maharashtra Govt. has been unable to give required information about tomorrow's planned 125 trains to GM of Central Railway. Planning takes time & we do not want train to stand empty at the stations, so it's impossible to plan without full details