दैनिक भास्कर Apr 17, 2020, 03:50 PM IST

मुंबई. मुंबई की दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने कोरोनावायरस के संक्रमण की लड़ाई में लगे प्राइवेट डॉक्टर्स ने लिए इंश्योरेंस की मांग की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में सांसद राहुल शेवाले कहा है कि कम्युनिटी क्लीनिक के माध्यम से या घर-घर जाकर लोगों की जांच करने वाले प्राइवेट डॉक्टर्स का राज्य सरकार की ओर से इंश्योरेंस किया जाए। शेवाले ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि सरकार इंश्योरेंस के साथ ही प्राइवेट डॉक्टर्स को पीपीई किट और मेडिकल उपकरण भी मुहैया कराए।

सीएम का आभार किया प्रकट

राहुल शेवाले ने अपने पत्र में कोरोना वायरस के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आभार प्रकट किया है। सांसद शेवाले ने राज्य सरकार और महानगर पालिका के मिशन में शामिल होने की भी अपील की है। महाराष्ट्र में फिलहाल धारावी, अंटॉप हिल्स, चिता कॉम्प्लेक्स, एम, जी और एफ प्रभाग में प्राइवेट डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ की जंग मे शामिल है।

सांसद राहुल शेवाले का ट्वीट..

Life insurance for private doctors volunteering for this fight against #CoronaPandemic. Helping the government and @my_bmc for the door to door checkups & community clinics, doctors are risking their lives. They also need PPE kits & medical equipments for the screening process.