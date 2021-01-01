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महाराष्ट्र:ठाणे में एक गोदाम ढहा, 7 लोगों के फंसे होने की संभावना; मौके पर NDRF की टीम पहुंची

मुंबई15 मिनट पहले
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गोदाम के मलबे में अभी भी 7-8 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। - Dainik Bhaskar
गोदाम के मलबे में अभी भी 7-8 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।

ठाणे के भिवंडी में मनकोली के हरिहर कंपाउंड में एक गोदाम ढह गया है। कम से कम 7 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ये सभी यहां काम करने वाले कर्मचारी हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, NDRF की टीम मौजूद है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

मौके पर राहत कार्य में जुटे कर्मचारी।
मौके पर राहत कार्य में जुटे कर्मचारी।

भिवंडी फायर स्टेशन से तीन दल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और बचाव कार्य जारी है। इसके अलावा, राहत और बचाव कार्यों के लिए ठाणे डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, ठाणे फायर स्टेशन और ठाणे डिजास्टर रिस्पॉन्स स्क्वाड (TDRF) को भेजा गया है। एनडीआरएफ के एक दस्ते को भी बुलाया गया है।

दैनिक भास्कर इस खबर को और अपडेट कर रहा है।

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