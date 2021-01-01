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महाराष्ट्र की बंटी-बबली दंपती:पति-पत्नी ने नकली ज्वैलरी गिरवी रख बैंक से लिया था 2 करोड़ का लोन, 4 साल बाद पुलिस ने किया अरेस्ट

मुंबई7 मिनट पहले
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एक व्हिसिल ब्लोअर द्वारा इस घोटाले का पर्दाफाश करने के कुछ ही दिनों बाद साल 2016 में ही बैंक मैनेजर और वैल्यूअर समेत कुछ अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। - Dainik Bhaskar
एक व्हिसिल ब्लोअर द्वारा इस घोटाले का पर्दाफाश करने के कुछ ही दिनों बाद साल 2016 में ही बैंक मैनेजर और वैल्यूअर समेत कुछ अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

ठाणे पुलिस ने एक ऐसा पति-पत्नी को अरेस्ट किया है, जिन्होंने नकली गोल्ड ज्वैलरी के सहारे ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक से 2 करोड़ का लोन लिया था। जांच में सामने आया है कि इस घोटाले में बैंक मैनेजर और गोल्ड वैल्यूअर भी शामिल था। 2016 में हुए इस घोटाले को अंजाम देने के दोनों पति-पत्नी फरार चल रहे थे। इन्हें पकड़ने के लिए पिछले 4 साल से एक टीम काम कर रही थी। बुधवार को पालघर जिले की मोखाडा पुलिस को यह जानकारी मिली कि पति-पत्नी अपने गांव आ रहे हैं, जिसके बाद जाल बिछाकर पुलिस ने आरोपी हेमंत उदावंत और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है।

ऐसे अंजाम दिया घोटाला
हेमंत ने अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों, ड्राइवर, कर्मचारियों व रिश्तेदारों के नाम से बैंक में कई खाते खुलवाये। इसके बाद बैंक मैनेजर और गोल्ड वैल्यूअर के साथ इस घोटाले को अंजाम दिया। करीब 5.6 किलो नकली सोने की ज्वैलरी को बैंक में गिरवी रखते वक्त बैंक के गोल्ड वेल्यूअर ने उसे असली सोने के तौर पर सर्टिफाइड किया था। इस तरह बैंक मैनेजर की ओर से उदावंत और उसके करीबियों को कई बार लोन मंजूर किया।

ऐसे सामने आया मामला
एक व्हिसिल ब्लोअर द्वारा इस घोटाले का पर्दाफाश करने के कुछ ही दिनों बाद साल 2016 में ही बैंक मैनेजर और वेल्यूअर समेत कुछ अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उदावंत और उसकी पत्नी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके थे।

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