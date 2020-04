दैनिक भास्कर Apr 23, 2020, 08:51 AM IST

मुंबई. गुरुवार तड़के न्यूज चैनल के ऑफिस से घर लौट रहे एक न्यूज ग्रुप के एडिटर इन चीफ और एंकर अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी समिया गोस्वामी पर दो अज्ञात लोगों ने हमला किया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और डिटेल का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि, इस हमले में दोनों सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई है। इस बीच नागपुर में अर्नब के खिलाफ दंगे के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एक केस दर्ज किया गया है।

कार का कांच तोड़ने का प्रयास किया, स्याही फेंकी

सूत्रों के मुताबिक, हमलावर बाइक से अर्नब की गाड़ी के आगे आए और उन्होंने उनकी कार पर हमला कर दिया। हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने घर से मजह 500 मीटर की दूरी पर थे। यह हमला मुंबई के गणपतराव कदम मार्ग पर हुआ है। हमले के दौरान अर्नब कार ड्राइव कर रहे थे। आरोप है कि हमलावरों ने कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश की जब उनसे शीशा नहीं टूटा तो उन्होंने पूरे कार पर स्याही फेंक दी।

हमले की जानकारी अर्नब ने एक वीडियो जारी कर दी है ..

#BREAKING | Arnab's message after being physically attacked by Congress goons #SoniaGoonsAttackArnab https://t.co/RZHKU3fdmK pic.twitter.com/SdAvoerhIH