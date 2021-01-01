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  • 65 year old Returned To Aurangabad After 18 Years In Jail, Lost Passport Of Woman Who Went To Pakistan To Meet Relatives

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वतन वापसी:रिश्तेदार से मिलने पाकिस्तान गई महिला का खो गया था पासपोर्ट, 18 साल जेल में रहने के बाद औरंगाबाद लौटीं

मुंबई5 मिनट पहले
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मंगलवार शाम को औरंगाबाद पहुंचने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। - Dainik Bhaskar
मंगलवार शाम को औरंगाबाद पहुंचने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

18 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहने के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रहने वाली 65 साल की महिला आखिरकार मंगलवार को अपने घर लौट आई। महिला 18 साल पहले अपने पति के रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान गई थीं, लेकिन अपना पासपोर्ट खो जाने के बाद पाकिस्तानी जेल में बंद हो गईं।

यहां लौटने पर उनके रिश्तेदारों और औरंगाबाद पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। हसीना बेगम नाम की महिला ने घर लौटने पर कहा,' पाकिस्तान में मैं बहुत मुश्किलों के दौर से गुजरी और अब अपने देश लौटने के बाद मुझे शांति का अहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूं। मुझे पाकिस्तान में जबरदस्ती कैद कर लिया गया था। मैं इस मामले में सहयोग करने के लिए औरंगाबाद पुलिस को धन्यवाद देना चाहती हूं।"

लाहौर में खो दिया था पासपोर्ट
औरंगाबाद के सिटी चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राशिदपुरा इलाके की रहने वाली हसीना बेगम की शादी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले दिलशाद अहमद से हुई है थी। अपने पति के रिश्तेदारों से मिलने के लिए 18 साल पहले पाकिस्तान पहुंचने के बाद बेगम ने लाहौर में अपना पासपोर्ट खो दिया था। जिसके बाद बिना पासपोर्ट के पकिस्तान आने के आरोप में उन्हें कैद कर लिया गया।

औरंगाबाद पुलिस ने की उनके भारतीय होने की पुष्टि
कुछ साल पहले उसने पाकिस्तान की कोर्ट में एक याचिका दायर कर यह गुहार लगाईं कि वह निर्दोष है, जिसके बाद अदालत ने औरंगाबाद पुलिस से मामले में जानकारी मांगी थी। औरंगाबाद पुलिस ने मामले की जांच की और पाकिस्तान को सूचना भेजी कि हसीना बेगम के नाम पर औरंगाबाद में सिटी चौक पुलिस स्टेशन के तहत एक घर रजिस्टर्ड है। इसके बाद अदालत ने हसीना की दलील को मानते हुए पिछले सप्ताह उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया। तीन दिन पहले रिहा हुई हसीना बेगम पंजाब के रास्ते मंगलवार को औरंगाबाद पहुंची।

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