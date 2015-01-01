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चोर नहीं खोल पाए तिजोरी:कपड़े की दुकान से 200 किलो की तिजोरी ले गए 8 चोर, खेत में करते रहे खोलने की कोशिश

पुणेएक घंटा पहले
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मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब तिजोरी को खुलवाया तो उसमें से 1.38 लाख कैश बरामद हुआ।

कपड़े की एक दुकान में रखी 200 किलो की तिजोरी को चोर गुरुवार रात चुरा ले गए। वे एक खेत में ले जाकर इसे तोड़ने की कोशिश करते रहे। इस दौरान खेत का मालिक गणेश पारगे मौके पर पहुंच गए और चोर किसी तरह जान बचा कर वहां से भाग गए।

चोरी की घटना कोथरुड इलाके में स्थित सिलाई वर्ल्ड नाम के क्लॉथ शॉप में हुई। 7-8 चोरों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। तिजोरी को पुणे-सोलापुर हाईवे पर स्थित भांडगांव के एक गन्ने के खेत में तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। पारगे ने बताया कि तिजोरी का वजन 200 किलो होने के कारण चोर तिजोरी वहीं छोड़कर भाग गए।

तिजोरी से बरामद हुए 1.36 लाख रुपए
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच तिजोरी बरामद और जब इसे खुलवाया गया तो इसमें से 1.36 लाख रुपए कैश बरामद हुए। पुलिस ने 8 लोगों पर केस दर्ज किया है। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से पुलिस आरोपियों को तलाश कर रही है।

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