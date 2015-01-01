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महाराष्ट्र में निशाने पर फिर साधू:औरंगाबाद में आश्रम में घुस महंत पर किया गया जानलेवा हमला, गंभीर हाल में हॉस्पिटल में भर्ती

औरंगाबाद5 मिनट पहले
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हमलावरों ने किसी भी चीज को हाथ नही लगाया ना ही कोई चोरी या डकैती की। जिसके बाद संदेह जताया जा रहा है कि हमलावरों का उद्देश्य चोरी करना नहीं था।

पालघर जैसी घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी हुई है। गुरुवार तड़के यहां के चौक के लाडसावंगी मार्ग पर स्थित प्रियशरण महाराज के आश्रम में घुसकर 7 से 8 अज्ञात लोगों ने हमला किया है। हमलावर आश्रम के दरवाजे की कड़ी को तोड़कर घुसे थे।

इस हमले में आश्रम के महंत प्रियशरण महाराज के कंधे पर चाकू से हमला किया गया और जान से मारने की धमकी दी गयी। फूलंबरी पुलिस स्टेशन मामले की जांच में जुटी हुई है। मारपीट के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। खास यह है कि हमलावरों ने किसी भी चीज को हाथ नही लगाया ना ही कोई चोरी या डकैती की। जिसके बाद संदेह जताया जा रहा है कि हमलावरों का उद्देश्य चोरी करना नहीं था।

पालघर में भी दो साधुओं को पीट-पीट कर मार डाला गया था
इससे पहले महाराष्ट्र के ही पालघर जिले में 2 साधुओं की उनके ड्राइवर समेत निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया तब रात का समय था। हत्यारी भीड़ से दोनों साधु लगातार प्राणों की भीख मांगते रहे लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी इतना ही नहीं इस हत्याकांड के समय पालघर की पुलिस भी वहां मौजूद थी लेकिन उन्होंने भी कोई संजीदगी नहीं दिखाई नतीजा यह हुआ कि दोनों ही साधुओं की ड्राइवर समेत दर्दनाक हत्या कर दी गई थी ।

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