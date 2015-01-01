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  • Arjun Rampal Was Summoned To NCB Office Today For Questioning, 12 Hours Interrogation Of Girlfriend In Two Days

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बॉलीवुड में ड्रग्स:अर्जुन रामपाल से आज एनसीबी पूछताछ करेगा, गर्लफ्रेंड से दो दिन में 12 घंटे हुई पूछताछ

मुंबई7 मिनट पहले
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अर्जुन रामपाल की यह तस्वीर गुरुवार सुबह की है। वे अपनी गर्लफ्रेंड को एनसीबी ऑफिस तक छोड़ने गए थे।
  • NCB को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिपोर्ट मिली, इसी के आधार पर रामपाल से सवाल किए जाएंगे

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल को आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभिनेता के घर पर सोमवार को NCB ने छापा मारा था। इसके बाद बुधवार और गुरुवार को उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से पूछताछ हुई। उनसे अब तक 12 घंटे तक सवाल-जवाब हो चुके हैं।

जांच एजेंसी ने सोमवार को रामपाल के ड्राइवर को भी हिरासत में लेकर कई घंटे पूछताछ की थी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक, रामपाल के घर से कुछ प्रतिबंधित दवाएं मिली हैं। NCB के अधिकारियों का कहना है कि रामपाल को जवाब देना होगा कि उनके पास ये दवाएं कहां से आईं और क्या इसके लिए उनके पास कोई लीगल प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं।

इसके अलावा उनके घर से कुछ मोबाइल फोन और लैपटॉप सीज किए गए हैं। NCB के हाथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिपोर्ट भी आ गई है, इसी को दिखाकर रामपाल से सवाल किए जाएंगे।

पिछले महीने गैब्रिएला के भाई की गिरफ्तारी हुई थी

NCB ने 19 अक्टूबर को गैब्रिएला डेमेट्रियड्स के भाई अगिसिलाओस को लोनावला से गिरफ्तार किया था। उसके पास चरस और अल्प्राजोलम टैबलेट मिली थीं। उससे मिले सुराग के आधार पर रामपाल के घर पर छापा मारा गया। दैनिक भास्कर ने 1 अक्टूबर को ही रामपाल के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में बता दिया था।

फिरोज नाडियाडवाला से भी हुई पूछताछ

रविवार को प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के घर पर एनसीबी ने छापा मारा था। उनसे पूछताछ की गई थी। उनकी पत्नी शबाना सईद को अरेस्ट किया गया था। हालांकि, शबाना को सोमवार को ही जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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