जेल से बाहर आना आसान नहीं:रिहाई से पहले बंदी को पार करने पड़ते हैं ये 15 स्टेप, जानिए आर्यन के जेल से निकलने की टाइमलाइन

Aryan Khan Drug Case; Complete Timeline Of Shah Rukh Khan Son Aryan Khan Jail Release

जेल से बाहर आना आसान नहीं: रिहाई से पहले बंदी को पार करने पड़ते हैं ये 15 स्टेप, जानिए आर्यन के जेल से निकलने की टाइमलाइन

लेखक: निशात शम्सी



यह तस्वीर आर्यन खान के जेल से बाहर निकलने के दौरान की है। आर्यन को लेने के लिए उनके पिता शाहरुख खान और उनके बॉडीगार्ड रवि जेल के गेट तक पहुंचे थे।

अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आखिरकार 27 दिन बाद जेल से निकल कर मन्नत पहुंच रहे हैं। आर्यन को दिन में 11 बजे जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें इस पल का लंबे समय से इंतजार था। शुक्रवार को वे पूरी तरह तैयार होकर अपने बैरक में बैठे भी रहे, लेकिन उनकी रिहाई के कागज समय पर नहीं पहुंच सके और उन्हें एक और रात जेल में बितानी पड़ी।

एक बंदी के जमानत पर रिहाई की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। जेल से बाहर आने से पहले उसे 15 स्टेप क्रॉस करने पड़ते हैं। आज हम जमानत मिलने से लेकर जेल से बहार निकलने की पूरी प्रक्रिया आपको समझाने जा रहे हैं।

यह होती है जमानत पर रिहाई की प्रक्रिया

जेल ऑफिस में जमानती आदेश पहुंचने के बाद लाउडस्पीकर पर दो बार बंदी का नाम पुकारा जाता है। एक जेल कर्मचारी आज जमानत पर रिहा होने वाले लोगों की पर्ची लेकर बैरक-बैरक घूमता है। इस पर्ची पर सभी बंदियों की तस्वीरें और डिटेल लिखी रहती है। इसके बाद आधे घंटे का समय सभी को दिया जाता है और फिर सभी को एक साथ जेल अधीक्षक के ऑफिस के पास बने एक बड़े हॉल में ले जाया जाता है। यहां एक पीएसआई रैंक का अधिकारी आता है और पर्ची से सभी बंदियों का मिलान किया जाता है। यही अधिकारी सभी बंदी से उसका नाम भी पूछताछ है। पुष्टि हो जाने के बाद अभी बंदियों को जेल ऑफिस के पास बने एक और हॉल में ले जाया जाता है, जहां 5 काउंटर होते हैं। यहां हर बंदी को बुलाकर बेल बांड उसके सामने चेक किया जाता है। इस दौरान सभी बंदी अन्य के साथ जमीन पर ही बैठते हैं। एक काउंटर पर कैदी का फिंगर प्रिंट, एक पर आई स्कैन और एक पर मग शॉट(तस्वीर) लिया जाता है। चौथे काउंटर पर कैदी की पर्सनल डिटेल वेरीफाई की जाती है और उसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाता है। इसके बाद 5वें काउंटर पर एक काउंसलर होता है। अगर किसी बंदी या कैदी को लगता है तो वह उससे बात कर सकता है। इसके बाद सभी बंदियों को कतार में जेल अधीक्षक के पास ले जाया जाता है। जेल अधीक्षक सभी जमानती कैदियों से बातचीत करते हैं। इसके बाद सभी बंदियों को रिलीज ऑर्डर पर साइन करने के लिए कहा जाता है। यह रिहाई का आदेश जेल क्लर्क के पास जाता है। जेल क्लर्क फिर जमानत वाले अदालती रिहाई के आदेश की पुष्टि करता है। क्लार्क के रिहाई आदेश को मंजूरी देने के बाद जेलर रिहाई आदेश का दोबारा सत्यापन करते हैं और फिर उसमें अपना रिमार्क लिखते हैं। बाहर निकलने से पहले हर बंदी को उनका सामान वापस किया जाता है और अगर उसने जेल की लाइब्रेरी से कोई किताब इशू करवाई है तो उसे वापस कर एक NOC रजिस्टर पर साइन करना होता है। अंत में जेल के गेट पर मौजूद रजिस्टर पर जमानत पर रिहा होने वाले के साइन करवाए जाते हैं। इसके बाद सभी बंदियों को जेल के छोटे से गेट से कतार में बाहर निकाला जाता है।

आर्यन खान की रिहाई को कवर करने के लिए जेल के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया का जमावड़ा था।

आर्यन की रिहाई का टाइम लाइन

5: 30 AM: जेल की जमानती पेटी खुली और आर्यन का रिहाई ऑर्डर निकाला गया।

6: 36 AM: रिलीज ऑर्डर जेल के ऑफिस में पहुंचा।

7: 00 AM: जेल अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से ऑर्डर रिसीव किया।

8: 00 AM: आर्यन खान की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हुई।

8: 15 AM: शाहरुख खान मन्नत से आर्थर रोड जेल के लिए निकले।

8: 55 AM: जेल सुप्रीटेंडेंट नितिन वायचल ने रिलीज ऑर्डर मिलने की पुष्टि की है।

9: 30 AM: आर्यन का नाम लाउड्स्पीकर पर पुकारा गया

10:30 AM: शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि जेल के गेट पर पहुंचे।

11:01 AM: आर्थर रोड जेल से बाहर निकला आर्यन खान।