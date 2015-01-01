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बॉलीवुड में ड्रग्स:कॉमेडियन भारती सिंह के मुंबई स्थित 3 घरों पर NCB की रेड, पति के साथ ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप

मुंबई19 मिनट पहले
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भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबचिया। NCB ने दोनों को समन भी किया है। -फाइल फोटो

मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने शनिवार को रेड की। भारती और उनके पति पर ड्रग्स लेने का आरोप है। NCB ने दोनों को समन भी किया है। एक ड्रग पैडलर से पूछताछ में इन दोनों का नाम सामने आया था। इसके बाद अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा स्थित घरों में रेड की गई । NCB ने यहां से नशीला पदार्थ भी बरामद किया है।

इससे पहले, ड्रग्स केस में 20 नवंबर को अर्जुन रामपाल NCB के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे ड्रग्स केस में घंटों पूछताछ हुई। अर्जुन से पहले उनकी लिव इन पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स से दो दिन पूछताछ की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अर्जुन रामपाल के दोस्त पॉल बार्टेल को बार्टेल को 25 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

कौन हैं भारती सिंह?
भारती सिंह एक स्टैंडअप कॉमेडियन और एक्ट्रेस हैं। वे 'द कपिल शर्मा शो' में नजर आती हैं। भारती ने 2017 में राइटर हर्ष लिंबचिया से शादी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन लाफ्टर चैलेंज से की थी। इसके बाद उन्होंने कई कॉमेडी शो में काम किया किया, जिनमें कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी सर्कस महासंग्राम, कॉमेडी सर्कस का जादू, कहानी कॉमेडी सर्कस की और कॉमेडी नाइट्स बचाओ जैसे शो शामिल हैं।

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