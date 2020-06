दैनिक भास्कर Jun 09, 2020, 07:53 PM IST

मुंबई. भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मुंबई के अस्पतालों से शव गायब होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे छह मामले सामने आए हैं, जब शव गायब होने की शिकायतें आई हैं। सोमैया ने इस बारे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और गृहमंत्री अनिल देशमुख को पत्र लिखकर मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है।

मीडिया से बातचीत में सोमैया ने कहा- पिछले एक सप्ताह में छह लोगों के शव मुंबई के अस्पतालों से गायब होने की शिकायतें आ चुकी हैं। कांदिवली के शताब्दी अस्पताल से गायब एक 80 वर्षीय बुजुर्ग विट्ठल मुले का शव बोरीवली रेलवे स्टेशन पर मिला है। इससे पहले केईएम अस्पताल से सुधाकर खाडे, राजावाडी अस्पताल से मेहराज शेख, वर्ली अस्पताल से मधुकर पवार और जोगेश्वरी स्थित ट्रामा अस्पताल से राकेश शर्मा का शव गायब मिला।

उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुंबई के सायन अस्पताल में जान गंवाने वाली ज्ञानवती देवी का शव परिजनों को मिले, उससे पहले ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोमैया ने यह भी कहा कि सरकार को उन लोगों की मानसिक स्थिति के बारे में सोचना चाहिए, जिन्हें अपने परिजनों के शव के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

इसे लेकर भाजपा नेता ने एक ट्वीट करते हुए लिखा ..

"Ye Kya Ho Raha Hai" Now Dead Body of 80 year old COVID Patient of Shatabdi Hospital Kandivali found on Platform of Borivali Station

"ये क्या हो रहा है" शताब्दी रुग्णालय कांदिवली येथील 80 वर्षांच्या कोरोना पेशंट चा मृतदेह आत्ता बोरिवली स्टेशन प्लॅटफॉर्मवर सापडला @Dev_Fadnavis