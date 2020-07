दैनिक भास्कर Jul 03, 2020, 01:47 PM IST

मुंबई. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी होने के बावजूद मुंबई में प्राइवेट अस्पताल कोरोना के मरीजों को कैशलेस सुविधा मुहैया नहीं करा रहे हैं। पूर्व सांसद ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया(आईआरडीए) को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है।

पहले मरीजों से पैसे ले रहे हैं हॉस्पिटल वाले

2 जुलाई को लिखे पत्र में भाजपा नेता ने कहा है,"अस्पताल के अधिकारियों का जोर होता कि मरीज पहले नकद भुगतान करे। इलाज के बाद जब बीमा कंपनियों से पैसे मिलेंगे तो वह मरीजों को पैसा लौटा देंगे। इसके कारण इन अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके लिए इतनी बड़ी राशि का तुरंत इंतजाम करना मुमकिन नहीं होता है।"

प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए निर्देश जारी करने को कहा

किरीट सोमैया ने आगे कहा कि आईआरडीए इस मामले को देखें और मरीजों को कैशलेस सुविधा प्रदान करने के लिए निजी अस्पतालों को निर्देश जारी करें।

किरीट सोमैया का ट्वीट ...

I wrote/talked #irda that few Private hospitals in Mumbai not accepting Cashless Insurance Facilities & asking COVID Patients to pay Cash/Cheque. I received complaint against Lilavati Hospital also @mybmc@BJP4Maharashtra@Dev_Fadnavispic.twitter.com/GEMvkdLAy9