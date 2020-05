दैनिक भास्कर May 15, 2020, 04:25 PM IST

मुंबई. घाटकोपर पश्चिम सीट से बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने आरोप लगाया है कि मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में मरीजों के लिए रिजर्व बेड फुल हो चुके हैं और वे जमीन पर लेटे अपना इलाज करवा रहे हैं। अपनी बात की पुष्टि के लिए भाजपा नेता ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। इसमें जमीन पर मरीज और उनके परिजन बैठे और सोए नजर आ रहे हैं।

ट्विटर पर राम कदम ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मुंबई के अस्पतालों में बेड नहीं है और कोरोना ग्रसित लोग घरों में पड़े हैं। उन्होंने कहा, 'मुंबई के किसी भी हॉस्पिटल में चाहे वह प्राइवेट हो, सरकारी हो या बीएमसी का हो। बेड उपलब्ध नहीं है। ना ऑक्सिजन है, ना वेंटिलेटर है। कुछ भी उपलब्ध नहीं है।'

राम कदम का ट्वीट..

#KEM hospital today 11.45 am .. video . you can see how no of patients are siting on ground ? No medical help ? Nothing ? So sad . Wil maharashtra govt wake up ? @OfficeofUT @CMOMaharashtra @AjitPawarSpeaks @rajeshtope11 pic.twitter.com/HzA8WBQLwR