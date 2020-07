दैनिक भास्कर Jul 12, 2020, 01:33 PM IST

मुंबई. अभिनेता अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन और अभिनेता अनुपम खेर के परिवार के सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है।

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस मुद्दे को उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार को ट्विटर पर घेरा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है-"महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सभी मामले एक चिंताजनक स्थिति दर्शाते हैं। पुणे और मुंबई में मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। अमिताभ बच्चन के बाद, अब अनुपम खेर के परिवार के सदस्यों में भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।"

अमित मालवीय का ट्वीट..

Covid situation in Maharashtra doesn't look good at all.



All accounts suggest a worrying trend. Pune is witnessing sharp rise in cases, so is Mumbai. After Amitabh Bachchan, now members in Anupam Kher's family have also tested positive.



A clueless Maharashtra admin looks on...