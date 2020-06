दैनिक भास्कर Jun 22, 2020, 04:53 PM IST

मुंबई. पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई में कोरोना के 1,242 नए मामले आए, जबकि 41 मरीजों की मौत दर्ज की गई। बीएमसी के अनुसार, 624 लोग ठीक होकर घर गए। मुंबई में अब ऐक्टिव केस 29,347 हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अब यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट करने के लिए 'डिस्पेंसरी ऑन व्हील्स' की शुरुआत की गई है। इसके जरिए मुंबई की गलियों में जाकर कोरोना के मरीजों की तलाश की जाएगी।

पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत शुरू की यह योजना

बीएमसी ने पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट के तहत सोमवार को 50 एम्बुलेंस (मोबाइल डिस्पेंसरी वैन) की शुरुआत की है। इन एम्बुलेंस में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम होगी। इसके जरिए डॉक्टर 'डोर टू डोर' जा कर लोगों की चेकिंग करेंगे। इस दौरान जरूरत पड़ने पर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ-साथ उन्हें क्वारैंटाइन भी किया जाएगा।

इन इलाकों में जाएगी डिस्पेंसरी ऑन व्हील्स

शुरुआत में 'डिस्पेंसरी ऑन व्हील्स' को मुंबई के हॉट स्पॉट इलाकों में भेजा जाएगा। इनमें अंधेरी, मलाड, कांदिवली, बोरीवली, दहिसर, मुलुंड और भांडुप शामिल है।

बीएमसी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी

BMC Commissioner Iqbal Singh Chahal launched the ‘Mission Zero’ Rapid Action Plan by flagging off 50 mobile dispensary vans.#BlessedToServe#AnythingForMumbai#NaToCorona pic.twitter.com/RHAygvshCr