दैनिक भास्कर Jun 29, 2020, 02:35 PM IST

मुंबई. डेढ़ लाख से ज्यादा संक्रमित मरीजों के साथ महाराष्ट्र में आज से दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू हुआ। राज्य सरकार ने इसे 'प्रोजेक्ट प्लेटिना' का नाम दिया है। आज एक साथ 500 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी की दो डोज दी गई गई। इनपर हुए असर के बाद पूरे राज्य में इसे गंभीर मरीजों पर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 75 करोड़ का अतरिक्त बजट तय किया है। सीएम ठाकरे की ओर से बताया गया है कि इस थेरेपी पूरा खर्च सरकार उठाएगी।

इसका उद्देश्य मृत्यु दर को कम करना है। सरकार की ओर से ट्रायल के आधार पर दावा किया जा रहा है कि दस में से नौ मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो रहे हैं। सरकार का दावा है कि मुंबई के लीलावती अस्पताल में पहली प्लाज्मा थेरेपी सफल रही थी। उसके बाद मुंबई में ही बीवाईएल नायर अस्पताल में एक अन्य रोगी पर दूसरा प्रयोग किया गया।

सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से ट्वीट कर इस प्रोजेक्ट के शुरू होने की जानकारी साझा की गई ..

The PLATINA trial will be World’s largest trial and hence will give robust data regarding role of convalescent plasma in treatment of COVID 19 patients, thereby helping Governments to issue guidelines in the management of the pandemic.