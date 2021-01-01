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महाराष्ट्र में दो बड़ी सड़क दुर्घटना:ठाणे में स्पोर्ट्स कार के पलटने से 4 लोगों की मौत, सातारा में ओवरटेक के चक्कर में 3 पहलवानों की गई जान

मुंबईएक घंटा पहले
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इस दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और शवों को कार की बॉडी काट कर निकालना पड़ा। - Dainik Bhaskar
इस दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और शवों को कार की बॉडी काट कर निकालना पड़ा।

रविवार देर रात महाराष्ट्र के ठाणे में मुंबई-नासिक राजमार्ग पर एक स्पोर्ट्स कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसमें कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। इस हादसे में तीन अन्य लोग घायल भी हुए हैं। इसी तरह का एक हादसा रविवार शाम को महाराष्ट्र के सातारा जिले के कराड इलाके में हुआ। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई और 8 लोग घायल हुए।

तेज रफ्तार की वजह से हुई दुर्घटना
पुलिस ने कहा कि दुर्घटना रविवार रात करीब 11.30 बजे ठाणे के पिंपलस गांव के पास हुई। भिवंडी पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि कार नासिक से मुंबई के लिए जा रही थी। तेज रफ्तार होने की वजह से ड्राइवर का नियंत्रण कार से खो गया और वह पहले डिवाइडर से टकराई और फिर विपरीत लेन पर उछल कर सामने से आ रही एक प्राइवेट बस से टकरा गई। यह बस शिर्डी की ओर जा रही थी।

कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनकी पहचान गोकुल गवटे (29), पंकज जावले (29), ड्राइवर ज्वाला वी बी सिंह (27) और गौरव सुधीर सिंह (27) के रूप में हुई है। घायलों को भिवंडी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है।

पुणे में स्विफ्ट और इनोवा कार में भीषण टक्कर हुई है।
पुणे में स्विफ्ट और इनोवा कार में भीषण टक्कर हुई है।

3 पहलवानों की सातारा में हुई मौत
रविवार महाराष्ट्र के सातारा जिले के कराड के पास दो वाहन आपस में टकराने से सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में आठ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि मरने वाले 3 व्यक्ति पुणे के पहलवान थे और कोल्हापुर से कार में वापस लौट रहे थे। घायलों को सातारा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओवरटेक करते हुए स्विफ्ट और इनोवा कार के बीच भिड़त हुई थी।

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