मुंबई. मौसम विभाग ने मुंबई में 3 और 4 जुलाई को भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। दक्षिण गुजरात और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, इसलिए मुंबई में भारी बारिश की आशंका है। यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, स्काईमेट ने भी कहा है कि अगले दो-तीन दिन मुंबई में बारिश आफत बन सकती है।

रायगढ़ और रत्नागिरी में भारी बारिश

मौसम विभाग, मुंबई की वरिष्ठ निदेशक शुभांगी भटे ने बताया कि रत्नागिरी जिले में शुक्रवार को अत्यधिक भारी बारिश होने और शनिवार को रायगढ़ में ऐसी ही बारिश होने का अनुमान है। रत्नागिरी जिले में पिछले महीने आए चक्रवातीय तूफान निसर्ग से भी काफी नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि मुंबई के कुछ इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर के बीच हुई वर्षा को भारी और 115.5 मिलीमीटर से 204.5 मिलीमीटर के बीच हुई बारिश को अत्यधिक भारी वर्षा माना जाता है।

क्या है ऑरेंज अलर्ट?

मौसम विभाग बारिश के अनुमान के हिसाब से कलर कोडेड अलर्ट जारी करता है। 'रेड' अलर्ट का मतलब बहुत ज्‍यादा भारी बारिश (204 मिलीमीटर से ज्‍यादा) की संभावना है। 'ऑरेंज' अलर्ट का मतलब अथॉरिटीज को किसी आपात स्थिति के लिए सावधान रहना है। इस अलर्ट का यह भी मतलब है कि भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है।

लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने का निर्देश

मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे घरों से बाहर ना निकलें। मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया है, "अत्यधिक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने मुंबई में शुक्रवार और शनिवार को कई जगहों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान जताया है। सभी लोगों को घर के भीतर रहें, अकारण बाहर नहीं निकलने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है।"

मुंबई पुलिस का ट्वीट

#HeavyRainfallAlert



The @Indiametdept has forecasted ''heavy to very heavy rain at isolated places" for Fri & Sat for Mumbai.

All citizens are advised to remain indoors, not venture out unnecessarily and take necessary precautions.#MumbaiRains