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जावेद अख्तर मानहानि मामला:एक्ट्रेस कंगना रनोट को अंधेरी मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट कोर्ट का समन, पुलिस जांच में शामिल होने को कहा गया

मुंबईएक घंटा पहले
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कंगना ने 8 महीने पहले कहा था कि जावेद अख्तर ने कंगना पर रितिक रोशन से माफी मांगने का दबाव डाला था। - Dainik Bhaskar
कंगना ने 8 महीने पहले कहा था कि जावेद अख्तर ने कंगना पर रितिक रोशन से माफी मांगने का दबाव डाला था।

बॉलीवुड एक्ट्रेस रनोट फिर एक बार कानूनी विवाद में उलझती नजर आ रही हैं। गीतकार जावेद अख्तर की मानहानि के मामले में मुंबई की अंधेरी मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से एक्ट्रेस को समन जारी हुआ है। इसमें एक्ट्रेस को जुहू पुलिस स्टेशन में जाकर जांच में सहयोग करने को कहा गया है। जावेद अख्तर ने नवंबर 2020 में कंगना के खिलाफ क्रिमिनल कम्प्लेंट दर्ज कराई थी।

अदालत में मुंबई पुलिस ने आज पेश की एक रिपोर्ट
इसी मामले में दिसंबर 2020 में अंधेरी मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जुहू पुलिस को निर्देश दिया था कि वह अख्तर द्वारा कंगना रनोट के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत की जांच करे। इसी मामले में जांच के बाद जुहू पुलिस की टीम ने एक रिपोर्ट सोमवार (1 फरवरी) को अदालत को सौंपी है। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता (जावेद अख्तर) के आरोप पर और जांच की जरुरत है। रिपोर्ट देखने के बाद मजिस्ट्रेट आर.आर खान ने एक्ट्रेस के खिलाफ समन जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी।

इससे पहले भी मुंबई पुलिस ने किया था समन
गीतकार जावेद अख्तर के वकील जय कुमार भारद्वाज ने सोमवार को बताया,'पिछले महीने मुंबई पुलिस की ओर से एक्ट्रेस का बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुईं थी और न ही उनकी ओर से कोई जवाब आया था।'

जावेद अख्तर ने कहा था-मेरी इमेज खराब हुई
जावेद अख्तर ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनका नाम बॉलीवुड में मौजूद गुटबाजी में घसीटा है। जबकि शिकायत में यह भी कहा गया था कि जावेद ने उनसे ऋतिक से अपने रिश्तों के बारे में चुप रहने की धमकी भी दी थी। इससे यह सामने आया कि कंगना की टिप्पणी ने अख्तर की सार्वजनिक छवि को धूमिल कर दिया।

यहां से शुरू हुआ दोनों के बीच विवाद
कंगना की बहन और मैनेजर रंगोली चंदेल ने जावेद अख्तर पर कंगना को धमकाने का आरोप लगाया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, "जावेद अख्तर जी ने कंगना को घर बुलाया और धमकी दी कि वे ऋतिक रोशन से माफी मांग लें। महेश भट्ट ने कंगना पर चप्पल फेंकी थी, क्योंकि उसने भट्ट की फिल्म में सुसाइड बॉम्बर की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था। वे प्रधानमंत्री को फांसीवादी कहते हैं....चाचाजी आप दोनों क्या हो?"

इसके अलावा कंगना 2009 से 2013 तक ऋतिक के साथ रिलेशनशिप में रही थीं। ब्रेकअप के बाद दोनों का विवाद खूब चर्चा में रहा था। 2016 में एक शो पर कंगना ने ऋतिक को सिली एक्स कहा था और दावा किया था कि सबूत के तौर पर उनके पास वो मेल हैं, जो ऋतिक ने उन्हें रिलेशनशिप में रहने के दौरान किए थे। इसे लेकर ऋतिक ने कंगना के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी।

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