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तीन दोस्तों की एक साथ मौत:ठाणे में एक साथ घर से गायब हुए तीन दोस्तों का शव एक ही पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला, हत्या या आत्महत्या अभी नहीं क्लियर

मुंबई12 मिनट पहले
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तीनों 14 नवंबर से घर से गायब थे और इनके परिजनों ने शाहपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया था।

मुंबई से सटे ठाणे जिले के शहापुर तालुका के चांदे गांव के समीप के जंगल से गायब हुए तीन लोगों के शव ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को बरामद किये हैं। तीनों के शव महुए के पेड़ से एक साथ लटके हुए थे। माना जा रहा है कि तीनों की हत्या कर उन्हें टांगा गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट होगा कि यह हत्या है या आत्महत्या। तीनों के शव सड़ चुके थे।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, एक चरवाहे ने तीनों शवों को देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। तीनों दोस्तों की पहचान नितिन भर्रे(35), महेंद्र धुबेले(28) और मुकेश घावत(22) के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि धुबेले और घावत रिश्ते में चाचा और भतीजे हैं और दोनों चांदे गांव में रहते थे, जबकि घावत शाहपुर के रहने वाले थे।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होगा कि यह हत्या है या आत्महत्या।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होगा कि यह हत्या है या आत्महत्या।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तीनों 14 नवंबर से घर से गायब थे। उनके परिजनों ने शाहपुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी।

ऐसे हुआ मामला का खुलासा
यह घटना शुक्रवार सुबह तब सामने आई जब जंगल से गुजर रहे एक चरवाहे ने उनके शव को पेड़ से लटका देखा और स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी। इनमें से किसी ने फोन कर शाहपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। घटनास्थल का दौरा करने के बाद पुलिस ने तीनों को पेड़ से सड़ी-गली लाश लटके हुए पाया।

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