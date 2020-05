दैनिक भास्कर May 07, 2020, 05:30 PM IST

मुंबई. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बृहस्पतिवार को कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद से राज्य में 487 पुलिसकर्मी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था और इसे 17 मई तक बढ़ा दिया गया है।

देशमुख ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, "लॉकडाउन के बाद से अब तक 487 पुलिसकर्मी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर कोविड-19 से संबंधित कॉल्स की संख्या बढ़ी है। मंत्री ने बताया कि इस नंबर पर अब तक 85,309 कॉल्स आई हैं।

2.24 लाख लोगों को क्वारैंटाइन किया गया

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आवश्यक सेवा प्रदाताओं और आपात स्थिति में फंसे लोगों को अब तक 3,10,694 से पास जारी किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि राज्य में 2,24,219 लोगों को क्वारैंटाइन किया गया है और 649 लोग क्वारैंटाइन नियम का उल्लंघन करते हुए पाए गए।

उन्होंने ट्वीट किया, "राज्य सरकार 4,738 राहत शिविर चला रही है जहां 4,35,030 प्रवासी मजदूरों को भोजन के साथ शरण मुहैया कराई गई। अवैध परिवहन के 1,281 मामले दर्ज किए गए हैं।"

