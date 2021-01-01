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पिंपरी पुलिस की अनूठी पहल:एक दृष्टिहीन महिला, एक सिंगल मदर और एक स्लम से आने वाले युवक को बनाया गया एक दिन का पुलिस ऑफिसर

पुणेएक घंटा पहले
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34 वर्षीय दृष्टिहीन रीना पाटिल(दाएं) को एक दिन का कमिश्नर, 25 वर्षीय सिंगल मदर ज्योति माने(बीच में) को अपर पुलिस कमिश्नर और 22 वर्षीय​​​​​​​ दिव्यांशु तामचिकर को एक एक दिन का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया।  - Dainik Bhaskar
34 वर्षीय दृष्टिहीन रीना पाटिल(दाएं) को एक दिन का कमिश्नर, 25 वर्षीय सिंगल मदर ज्योति माने(बीच में) को अपर पुलिस कमिश्नर और 22 वर्षीय​​​​​​​ दिव्यांशु तामचिकर को एक एक दिन का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। 

गणतंत्र दिवस के मौके पर पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस का एक अनूठा प्रयास देखने को मिला है। यहां एक दिन के लिए एक दिव्यांग, एक सिंगल मदर और एक स्लम में रहने लड़के को पुलिस के तीन महत्वपूर्ण पदों का जिम्मा सौंपा गया। 34 वर्षीय दृष्टिहीन रीना पाटिल को एक दिन का कमिश्नर, 25 वर्षीय सिंगल मदर ज्योति माने को अपर पुलिस कमिश्नर और 22 वर्षीयदिव्यांशु तामचिकर को एक एक दिन का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था।

मंगलवार दोपहर पिंपरी चिंचवाड़ कमिश्नर ऑफिस पहुंचे इन तीनों ने सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर लिया। पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने तीनों को सैल्यूट भी किया। इसके बाद तीनों ने अपने-अपने ऑफिस जाकर पदभार ग्रहण क्या। तकरीबन 4 घंटे के दौरान रीना पाटिल ने न सिर्फ अपने जूनियर को आर्डर दिया, बल्कि आम जनता की समस्याओं का निराकरण भी किया।

रीना पाटिल ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली।
रीना पाटिल ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली।

कानून ऐसे हो कि अपराधी जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे: रीना पाटिल

पिंपरी पुलिस की ओर से मिले इस सम्मान के बाद रीना भावुक नजर आईं। रीना पाटिल ने बताया,'मैं बचपन से पुलिस में जाना चाहती थी, लेकिन आंखों की रौशनी चली जाने के कारण यह सपना पूरा नहीं हो सका। आज कमिश्नर सर ने मेरा यह सपना पूरा कर दिया है।" पाटिल ने आगे कहा, "यह पल एक सपना सा था। हम पुलिस के बारे में केवल सुन सकते हैं क्योंकि हम पूरी तरह से देख नहीं सकते। पुलिस वास्तव में आम आदमी की दोस्त है। वह बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करती है। मैं चाहती हूं की महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कड़े कानून बने कि अपराधी जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे।

वहीं ज्योति माने ने कहा कि पति की मृत्यु के बाद से वे एक जिम ट्रेनर के रूप में काम कर रही हैं। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मिला यह तौफा उन्हें यह हमेशा याद रहेगा।' ज्योति ने आगे कहा,'पति की मृत्यु के बाद मुझे समाज में विकृत मानसिकता के शिकार कई लोग मिले। ऐसी स्थिति में हमेशा पुलिस ने मेरा साथ दिया और मुझे हिम्मत दी।"

देश कानून नहीं बल्कि संविधान मानने वालों की वजह से चलता है

पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश ने बताया कि आम जनता में पुलिस की छवि बदलने के लिए उनकी ओर से 'One day officer' को शुरू किया गया है। हम हर खास दिन पर एक दिन के लिए विशेष लोगों को ऑफिसर की ड्यूटी देंगे। उन्होंने कहा,'कोई भी देश कानून और व्यवस्था के बजाय संविधान को मानने वाले नागरिकों की वजह से चलता है और आगे बढ़ता है। हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व है। संविधान ने हमें लोगों के लिए शासन चलाने का लक्ष्य दिया। इसका अहसास हर गणतंत्र दिवस को होता है।"

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