दैनिक भास्कर May 11, 2020, 02:30 PM IST

मुंबई. महाराष्ट्र में पुलिस वालों में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान पुलिसकर्मियों में संक्रमण के 221 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में पुलिसवालों के पॉजिटिव मिलने की यह सबसे बड़ी संख्या है। राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव पुलिसवालों की संख्या 1007 तक पहुंच गई है। इसमें 106 ऑफिसर और 901 पुलिस कर्मचारी हैं। इसके अलावा अब तक संक्रमण से सात पुलिसकर्मियों की जान भी जा चुकी है।इनमें से 4 पुलिसवाले मुंबई के हैं।

सोमवार को राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि सिर्फ मुंबई में 394 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। मुंबई में ऐसे कई पुलिस स्टेशन हैं, जहां काम करने वाले लगभग सभी लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि, गृहमंत्री ने बताया कि संक्रमितों में ज्यादातर की हालत ठीक है।

बॉलीवुड सितारों ने अपनी डीपी बदली

पुलिसवालों में बढ़ते कोरोना के बावजूद फोर्स के जवान सड़कों पर डटे हुए हैं। ऐसे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के सम्मान में बॉलिवुड के तमाम सितारों ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी (डिस्प्ले पिक्चर) बदल कर उसकी जगह मुंबई पुलिस का लोगो लगा लिया है। जिन सितारों ने अपनी डीपी मुंबई पुलिस के लोगो से बदली है उनमें सलमान खान, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, कटरीना कैफ, रितेश देशमुख जैसे तमाम बॉलिवुड स्टार्स हैं।

अक्षय कुमार ने ट्विटर पर लिखा, 'हर रोज मैं फ्रंटलाइन वर्कर्स की बहादुरी के बारे में सुन रहा हूं जो अपनी थकान और डर को भुलाकर हुए हम लोगों को प्राथमिकताएं दे रहे हैं। ऐसे ही हीरोज़ में से एक हीरो महाराष्ट्र पुलिस भी है। मैं इन्हें सम्मान देने के लिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल रहा हूं। आप भी जॉइन करें और इन्हें दिल से सैल्यूट करें।'

अभिनेता अजय देवगन का ट्वीट..

अभिनेता रितेश देशमुख का ट्वीट

निर्माता करण जौहर का ट्वीट..

Immensely grateful to the @MumbaiPolice for working tirelessly and relentlessly to ensure our safety and protecting us during theses turbulent times ! We are so thankful and our changed profile is a tiny way of expressing our deepest gratitude! @AnilDeshmukhNCP