दैनिक भास्कर Jun 30, 2020, 06:46 PM IST

मुंबई. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नमो ऐप' को बंद करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक मोबाइल फोन ऐप्लिकेशन नमो ऐप चोरी-छिपे प्राइवेसी सेटिंग को बदल देता है और डाटा अमेरिका में थर्ड पार्टी कपंनियों को भेजता है।

चव्हाण ने कहा कि यह भारतीयों की प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा है। चव्हाण ने ट्वीट कर लिखा," यह अच्छा है कि मोदी सरकार 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगाकर 130 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी की रक्षा कर रही है। नमो ऐप भी 22 करोड़ लोगों के डाटा को एकत्र कर प्राइवेसी सेटिंग बदल कर और अमेरिका में थर्ड पार्टी कपंनियों को भेजकर भारतीयों की प्राइवेसी का उल्लंघन करता है।"

पृथ्वीराज चव्हाण का ट्वीट...

It is good that Modi Govt is protecting the privacy of 130cr Indians by banning 59 Chinese apps. The NaMo app also violates privacy of Indians by accessing 22 data points, surreptitiously changing the privacy settings and sending data to third party companies in US. #BanNaMoApp