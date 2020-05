दैनिक भास्कर May 30, 2020, 11:14 AM IST

मुंबई. समाजवादी पार्टी नेता और विधायक अबू आजमी और नागपाडा पुलिस स्टेशन की सीनियर इंस्पेक्टर शालिनी शर्मा के बीच हुई तकरार अब बड़ा रूप लेती जा रही है। देर रात सपा विधायक के खिलाफ लॉकडाउन नियम तोड़ने, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से अभद्रता और सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का केस दर्ज हुआ है।

महिला अधिकारी का हुआ तबादला

इससे पहले शुक्रवार को सीनियर इंस्पेक्टर शालिनी शर्मा का नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से चेम्बूर पुलिस स्टेशन तबादल कर दिया गया। हालांकि, विवाद बढ़ने पर सीनियर अधिकारियों की ओर से बताया गया कि शर्मा ने खुद ही अपने तबादले के लिए अप्लाई किया था। इससे पहले गुरुवार को कुछ सपा कार्यकर्ता शालिनी शर्मा को संस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए और धरने पर बैठ गए।

यह है सपा विधायक पर आरोप

अबू आजमी पर आरोप है कि उन्होंने शालिनी शर्मा के साथ जमकर अभद्रता की। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वह पुलिस अधिकारी को धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। वह कह रहे हैं, 'यह औरत कहती है कि आप पुलिस पे इल्जाम लगाते हो, मैं बात नहीं करुंगी। तेरे बाप के बाप के बाप को बात करनी पड़ेगी।'

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने साधा निशाना

भाजपा नेता किरीट सोमया ने शुक्रवार शाम ट्वीट किया कि आखिरकार सपा नेता अबू आजमी के खिलाफ नागपाडा पुलिस स्टेशन में महिला अधिकारी को गरियाने, पुलिस के काम में व्यवधान डालने , पब्लिक को भड़काने व मास्क न पहनने की एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

भाजपा नेता का ट्वीट...

Nagpada Police registered FIR against Samajwadi Party's Abu Azmi today



FIR No 344/2020 IPC Section

188, 269, 270, 186, 143, 145, 147, 149,151, 504, 506 & 51(B) Disaster Management Act 2005 Abusing Police, creating hurdles in their work @BJP4Maharashtra @Dev_Fadnavis