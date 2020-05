दैनिक भास्कर May 28, 2020, 02:01 PM IST

मुंबई. पिछल 24 घंटों के दौरान मुंबई में कोरोना के 1,044 नए मामले सामने आए हैं। यहां कुल मरीजों की संख्या 33,835 हो गई है। इस बीच मंगलवार को यहां एक अच्छी खबर यह सामने आई कि यहां एक महीने के बच्चे ने कोरोना को मात देते हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया। डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों ने तालियां बजाकर उसे अस्पताल से विदा किया।

देश का सबसे कम उम्र का पेशेंट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला यह देश का सबसे कम उम्र का पेशेंट है। बच्चे को उसकी मां हॉस्पिटल के जनरल वार्ड से गोद में लेकर बाहर निकलीं तो वहां मौजूद हॉस्पिटल स्टाफ ने उनपर फूलों की बारिश की और तालियां बजाकर अभिवादन किया। इससे पहले भी इंदौर में दो महीने की बच्ची कोरोना संक्रमण को मात देकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी।

सीएम ऑफिस ने ट्वीट किया वीडियो

सीएम ऑफिस की ओर से बच्चे के डिस्चार्ज होने का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा गया है कि जब कोरोना से लड़ाई की बात आती है तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं रहती।

सीएम ऑफिस का ट्वीट...

For people of Maharashtra, age is no bar when it comes to putting up a fight. 36 days old baby recovered from COVID-19 at Sion Hospital in Mumbai. Kudos to the team of Doctors, Nurses & Ward Boys 👏🏼👏🏼 @mybmc pic.twitter.com/UmWOtY2JnG