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सुशांत की मौत में ड्रग्स एंगल की जांच:ड्रग पैडलर करमजीत के भाई को NCB ने किया अरेस्ट, इस केस में यह 31वीं गिरफ्तारी

मुंबई17 मिनट पहले
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सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में फंदे से लटके मिले थे। - Dainik Bhaskar
सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में फंदे से लटके मिले थे।

अभिनेता सुशांत सिंह की मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुरुवार सुबह ड्रग पैडलर जगताप आनंद को अरेस्ट किया है। यह पहले से गिरफ्तार करमजीत का भाई है। NCB को दोनों भाइयों और कई ड्रग पैडलर्स के बीच पैसों के लेनदेन के सबूत मिले हैं। यह सुशांत ड्रग्स केस में 31वीं गिरफ्तारी हैं। आज उसे NDPS कोर्ट में पेश किया जाएगा।

एक अन्य मामले में NCB ने करण सजनानी और राहिला फर्नीचरवाला को कुछ देर पहले NCB कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया गया है। ड्रग्स मामले में वे न्यायिक हिरासत में ये दोनों हैं। NCB ने पहले पुष्टि की थी कि इन दोनों व्यक्तियों की राजपूत की मौत के मामले में कथित संलिप्तता हो सकती है।

पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर को भी किया गया था अरेस्ट
इससे पहले मंगलवार की देर रात सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार को सुशांत को गांजा सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी के सूत्रों की मानें तो 2018 से 2019 में पवार सुशांत के साथ उसके ड्रीम प्रोजेक्ट पर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करता था। लेकिन, सुशांत ने उसके गलत बर्ताव के चलते काम से निकाल दिया था।

सुशांत को गांजे की लत लगवाने में पवार का हाथ
एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सुशांत को गांजा लेने के लिए पवार की ही मदद लेनी पड़ती थी। चूंकि, सुशांत ने पवार को काम से निकाल दिया था, इसलिए सुशांत के कहने के बाद उसका नौकर दीपेश सावंत, पवार को संपर्क करता था और फिर पवार गांजा लाकर देता था। अभिनेता के गांजे की लत लगाने में सबसे बड़ा योगदान पवार का बताया जा रहा है। पवार को एनसीबी ने बुधवार को किला कोर्ट में पेश किया. जहां पर कोर्ट में उसे 2 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया है।

NCB के हाथ में ऐसे आया सुशांत का केस

सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में फंदे से लटके मिले थे। उनकी मौत के बाद CBI, ED, NCB, मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस ने इस मामले की जांच की, लेकिन कोई भी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा कि अभिनेता की मौत के पीछे की असल वजह क्या है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय को अभिनेता द्वारा ड्रग्स खरीद के कुछ सबूत मिले और इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई।

कई बड़े बॉलीवुड सेलेब्रिटीज से हुई पूछताछ

इस मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को एक महीने तक जेल में रहना पड़ा। उनका भाई भी 3 महीने तक सलाखों के पीछे रहा। इसके बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। दीपिका पादुकोण समेत कई एक्ट्रेस संग पूछताछ हुई। अभिनेता अर्जुन रामपाल तक भी इसकी आंच पहुंची। 30 से ज्यादा ड्रग्स पैडलर अरेस्ट हुए। अभी भी NCB इस मामले की जांच कर रही है।

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