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महाराष्ट्र:पुणे में महसूस किए गए भूकंप के झटके, किसी तरह का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ

पुणेएक घंटा पहले
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पुणे के पुरंदर इलाके में मंगलवार शाम 7:28 बजे भूकंप के झटके से धरती कांपी है। - Dainik Bhaskar
पुणे के पुरंदर इलाके में मंगलवार शाम 7:28 बजे भूकंप के झटके से धरती कांपी है।

पुणे में देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.6 मापी गई है। फिलहाल किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, पुणे के पुरंदर इलाके में मंगलवार शाम 7:28 बजे भूकंप के झटके से धरती कांपी है।

लद्दाख में भी आया भूकंप
इससे पहले मंगलवार दोपहर 12 बजकर 48 मिनट पर लद्दाख में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई है।

किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं
दोनों ही भूकंप से किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। लद्दाख में अक्सर ही भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। इससे पहले भी बीते साल 19 अक्टूबर को भूकंप के झटके महसूस किए गए उस समय भी इसकी तीव्रता 3.6 की थी।

साल 2017 में भी आया था भूकंप
इससे पहले साल 2017 में पुणे के कोयना क्षेत्र में 3 जून 2017 को रात करीब 11:44 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई थी। यहां का कोयना डैम भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है।

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