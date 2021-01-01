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मौज-मस्ती के लिए चोरी:महंगे शौक को पूरा करने के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स करते थे बुलेट की चोरी, हुए गिरफ्तार; 15 बाइक्स बरामद

पुणे7 मिनट पहले
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आरोपियों के पास से 12 बुलेट और 3 बाइक्स बरामद हुई है। - Dainik Bhaskar
आरोपियों के पास से 12 बुलेट और 3 बाइक्स बरामद हुई है।

पिंपरी चिंचवाड़ में पुलिस ने 21 साल के दो ऐसे चोरों को अरेस्ट किया है, जिन्होंने मौज-मस्ती के लिए चोरी का काम शुरू किया था। ये दोनों पुणे के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के स्टूडेंट हैं। पिंपरी चिंचवड क्राइम ब्रांच युनिट-3 ने इनके पास से 12 बुलेट और 3 बाइक्स बरामद की हैं। पुलिस को इनके गिरोह से जुड़े एक अन्य शख्स की तलाश है। बरामद गाड़ियों की कीमत 20 लाख 50 हजार रुपये बताई जा रही है।

CCTV बना मददगार
मंगलवार को पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश ने बताया कि पिछले कई दिनों से शहर में बुलेट की चोरियों की रिपोर्ट सामने आ रही थी। चोरी के तरीके से यह स्पष्ट हो गया था कि इन्हें गायब करने वाले एक ही गिरोह से जुड़े हैं। जिन जगहों से गाड़ियां उठाई गईं थीं वहां के सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और इसमें मुंबई के घाटकोपर का रहने वाला अमोल शिवाजी ढोबले(21) एक जगह बाइक उड़ता हुआ नजर आया।

ऐसे गिरफ्त में आये दोनों आरोपी
इसके कुछ दिन बाद क्राइम ब्रांच युनिट-3 के पुलिस उपनिरिक्षक प्रसन्न जन्हाड और गिरीश चामले को यह जानकारी मिली कि कुछ लोग सोमवार को चोरी की बाइक पिंपरी चिंचवाड़ में बेचने के लिए आने वाले हैं। एक टीम को इस डील पर नजर रखने के लिए सादे कपड़े में तैनात किया गया और जैसे ही अमोल अपने साथी विशाल खैरे(21) के साथ बाइक लेकर पहुंचे उन्हें पकड़ लिया गया।

6 महीने में उड़ाई थी 15 बाइक्स
उनका चेहरे का मिलान सीसीटीवी से किया गया तो दो वारदातों में उनके शामिल होने के सबूत मिले। इसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने 6 महीने के दौरान चोरी की गई बाइक्स की जानकारी पुलिस को दे दी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मौज-मस्ती और अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए चोरियां करते थे। बुलेट की कीमत ज्यादा होने के कारण वे इसे ही टारगेट करते थे।

एक आरोपी पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज
पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 बुलेट और 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद माल की कीमत 20 लाख 50 हजार है। जांच में सामने आया है कि विशाल के खिलाफ ठाणे जिले में हत्या के प्रयास का भी केस दर्ज है।

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