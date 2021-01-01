पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

16 विदेशी महिलाएं हुईं गिरफ्तार:घूमने के लिए पुणे आईं युगांडा और नाइजीरिया की 16 महिलाएं चला रही थी सेक्स रैकेट, डमी ग्राहक भेज पुलिस ने पकड़ा

पुणे9 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
गिरफ्तार हुई विदेशी महिलाओं के खिलाफ पिंपरी चिंचवाड़ के सांगवी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। - Dainik Bhaskar
गिरफ्तार हुई विदेशी महिलाओं के खिलाफ पिंपरी चिंचवाड़ के सांगवी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है।

पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नाइजीरिया और युगांडा की 12 महिलाओं को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पकड़ा है। इनमें से 4 को गिरफ्तार और 12 को रेस्क्यू किया गया है।

4 महिला आरोपियों को बुधवार को ही जिला अदालत में पेश किया गया। जहां से आगे की जांच के लिए उन्हें 6 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जांच में सामने आया है कि नाइजीरिया और युगांडा की ये महिलाएं घूमने और बिजनेस के बहाने पुणे आई थीं और सेक्स रैकेट में शामिल हो गईं।

एक गुप्त सूचना के बाद हुई कार्रवाई

एक गुप्त सूचना के बाद पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश के आदेश पर सहायक पुलिस आयुक्त प्रेरणा कट्टा और सामाजिक सुरक्षा सेल के वरिष्ठ निरीक्षक विठ्ठल कुबड़े की टीम ने बुधवार को एक अपार्टमेंट में छापा मारकर इस रैकेट का भंडाफोड़ किया।

डमी ग्राहक भेज आरोपियों तक पहुंची पुलिस

असिस्टेंट इंस्पेक्टर निलेश वाघमारे ने बताया कि महिलाएं सांगवी के पिंपल गुरव इलाके में वकरतुंडा आंगन नाम के एक अपार्टमेंट में कई फ्लैट्स में रह रही थीं। वाघमारे ने बताया, "हमने चार डमी ग्राहकों को मौके पर भेजा और पुष्टि होने के देर रात छापा मारा।" वाघमारे ने बताया कि रेस्क्यू की गई महिलाओं को हड़पसर के रेस्क्यू फाउंडेशन में रखा गया है। उनके पास से 40 हजार रुपए, 7 मोबाइल फोन और कुछ ज्वैलरी बरामद हुई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमोदी सरकार की तारीफ पर दिग्विजय ने सिंधिया की चुटकी ली, कहा- वाह जी महाराज वाह, हमारा आशीर्वाद आपके साथ - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser