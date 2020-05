उद्धव ने रविवार को आरोप लगाया कि रेलवे पर्याप्त ट्रेनें उपलब्ध नहीं करवा रहा

मुंबई. प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर पिछले दो दिनों से रेलमंत्री पियूष गोयल और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच ट्विटर वार जारी है। ताजा मामले में मंगलवार को रेलमंत्री ने एक और ट्वीट करके कहा है कि महाराष्ट्र से श्रमिकों को निकालने के लिए उनकी ओर से आज 145 ट्रेनों की पेशकश की गई थी, लेकिन राज्य सरकार 26 मई की दोपहर 3 बजे तक सिर्फ 50 ट्रेनों की स्वीकृति ही दे पाई है।

रेलमंत्री के मुताबिक, इनमें से भी सिर्फ 13 ट्रेनें ही मजदूरों को लेकर उनके राज्यों तक गई है। अन्य को यात्रियों के अभाव में फिलहाल रोका गया है। उन्होंने एक और ट्वीट करके लिखा,"मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित करने में पूरी तरह से सहयोग करें कि संकटग्रस्त प्रवासी अपने घरों तक पहुंचे। यात्रियों को समय पर स्टेशन पर लाया जाए, इससे पूरे नेटवर्क और योजना प्रभावित होगी।

On request of Maharashtra Govt, we arranged 145 Shramik Special Trains today. These trains are ready since morning. 50 trains were to leave till 3 pm but only 13 trains have due to lack of passengers. — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 26, 2020

क्या है पूरा ट्रेन-ट्विटर विवाद

इससे पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल में बहस हो गई। उद्धव ने रविवार को आरोप लगाया कि रेलवे पर्याप्त ट्रेनें उपलब्ध नहीं करवा रहा। इसके जवाब में रेल मंत्री ने रविवार शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक 9 बार ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार से जानकारी मांगी, लेकिन डिटेल नहीं मिल पाई। रात 2 बजकर 11 मिनट पर गोयल ने 10वां ट्वीट किया और बताया कि 125 ट्रेनों की लिस्ट मांगी थी, लेकिन 46 की ही मिली।

गोयल ने पहली बार शाम 7.14 बजे एक साथ 3 ट्वीट किए। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष भी किया। गोयल ने कहा- उम्मीद है कि पहले की तरह ट्रेनें स्टेशन पर आने के बाद, खाली नहीं लौटेंगी।

TV के माध्यम से पता चला की महाराष्ट्र सरकार ने 200 ट्रेनों की लिस्ट भारतीय रेल को देने का दावा किया है। पर कल चलने वाली एक भी ट्रेन के यात्रियों की लिस्ट GM मध्य रेल के पास फ़ॉलो अप के बाद भी नही आयी है। कृपया लिस्टें जल्दी देने की कृपा करे। — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 24, 2020

More than 2.5 hours have passed but still passenger details for 125 planned trains in Maharashtra not received by GM Central Railway from Government of Maharashtra. pic.twitter.com/A4CXFpxKCZ — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 24, 2020

