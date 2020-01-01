पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई:यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को ED ने किया अरेस्ट, राणा पहले से मुंबई की तलोजा जेल में हैं बंद

मुंबईएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
सीबीआई भी कपूर, उनकी पत्नी और उनकी तीन बेटियों के खिलाफ 600 करोड़ रुपये से अधिक की कॉरपोरेट गवर्नेंस में गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही है। - Dainik Bhaskar
सीबीआई भी कपूर, उनकी पत्नी और उनकी तीन बेटियों के खिलाफ 600 करोड़ रुपये से अधिक की कॉरपोरेट गवर्नेंस में गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही है।

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को मैक स्टार पीएमसी मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया था, वे मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी हैं। कपूर को मार्च 2020 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। वे अभी नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।

सीबीआई भी कपूर, उनकी पत्नी और उनकी तीन बेटियों के खिलाफ 600 करोड़ रुपये से अधिक की कॉरपोरेट गवर्नेंस में गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही है। ED ने कपूर पर DHFL और उसकी ग्रुप कंपनियों को लोन देने में साठगांठ का आरोप लगाया है। राणा कपूर और अशोक कपूर ने 2004 में यस बैंक की स्थापना की थी। बैंक का एनपीए बहुत बढ़ जाने के कारण पिछले साल 5 मार्च को रिजर्व बैंक ने यस बैंक की कमान अपने हाथों में ली थी और बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था।

कपूर की 2203 करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच कर चुका है ED
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने अब तक राणा कपूर की 2,203 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। ED का आरोप है कि राणा कपूर और उसके परिवार ने अन्य के साथ बैंक के जरिए बड़े कर्ज देने के लिए घूस ली है। ED ने इन लोगों को 4,300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मार्च में राणा कपूर को गिरफ्तार किया था।

इस मामले में ईडी ने पहले ही HDFL प्रमोटरों कपिल और धीरज वधावन की प्रॉपर्टीज को भी पीएमएलए के तहत अटैच कर चुकी है, जो करीब 1400 करोड़ की संपत्ति है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसीने में दर्द के बाद गांगुली दोबारा अस्पताल में भर्ती, 2 जनवरी को कार्डियक अरेस्ट आया था - क्रिकेट - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser