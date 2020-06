दैनिक भास्कर Jun 06, 2020, 08:55 PM IST

मुंबई. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रेमडेसिवीर नाम की दवा कारगर साबित हो सकती है। इसके संकेत शनिवार को राज्य के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री राजेश टोपे ने दिए हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार इसकी 10 हजार शीशियां खरीदने वाली है। उन्‍होंने कहा, यह मंहगी दवा राज्‍य के जरूरतमंद और गरीब मरीजों को उपलब्‍ध कराई जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि प्रयोगशालाओं और तमाम क्लिनिकल स्‍टडी के आधार पर पता चला है कि रेमडेसिवीर दवा कोरोना वायरस से होने वाले दूसरे रोगों MERS-CoV और SARS के इलाज में भी कारगर है। टोपे ने ट्वीट किया कि विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने भी कोरोना मरीज पर इसके असर को माना है।

राजेश टोपे का ट्वीट...

GoM to procure 10k vials of Remdesivir. Based on evidence from Laboratory, animal and clinical studies, It has generated promising results in MERS- CoV and SARS which are also caused by Corona Virus.1/2@DrLahanetp @CMOMaharashtra @ChaiMIRROR