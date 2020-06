राउत ने अपने एक बयान में कहा था कि सोनू सूद एक अभिनेता हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं

अभिनेता सोनू सूद मुंबई से देश भर में हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचा चुके हैं

दैनिक भास्कर Jun 08, 2020, 11:38 AM IST

मुंबई. रविवार देर शाम बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने उनके निवास स्थान मातोश्री गए। सोनू सूद के साथ कांग्रेस नेता और प्रदेश के मौजूदा कपड़ा मंत्री असलम शेख भी मातोश्री पहुंचे थे। यह मुलाकात इस लिहाज से भी अहम है कि रविवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की अभिनेता की मंशा पर सवालियां निशाना लगाया था। राउत ने अपने एक बयान में कहा था कि सोनू सूद एक अभिनेता हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभिनय करना ही उनका पेशा है। बता दें कि अभिनेता सोनू सूद मुंबई से देश भर में हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचा चुके हैं।

मुलाकात के बाद सोनू सूद ने कहा कि यह किसी राजनीतिक पार्टी का मामला नहीं है। इस मामले में कोई मतभेद भी नहीं है क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबने मेरा समर्थन (प्रवासियों को घर भेजने में) किया है। हालांकि, इस मुलाकात के बाद भी संयज राउत ने एक कटाक्ष भरा ट्वीट किया और लिखा, 'आखिर सोनू सूद को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पता मिल गया, वो मातोश्री पहुंच गए, जय महाराष्ट्र।" यही नहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादकीय में सोनू सूद को भाजपा की कठपुतली बताया गया।

अखेर सोनु सुद महाशयांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रयांचा पत्ता सापडला..

मातोश्रीवर पोहोचले

जय महाराष्ट्र — Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 7, 2020

अभिनेता के मातोश्री से जाने के बाद पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर लिखा...

This evening @SonuSood met up with @CMOMaharashtra Uddhav Thackeray ji along with Minister @AslamShaikh_MLA ji and me. Better Together, Stronger Together to assist as many people through as many people. Good to have met a good soul to work for the people together. pic.twitter.com/NrSPJnoTQ6 — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 7, 2020

बिना जरुरत के मदद मांगने वालों पर नाराज हुए सूद

अभिनेता ने देर रात ऐसे लोगों पर निशाना साधा जो बिना जरुरत के मदद मांग रहे हैं। सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा है, 'लोगों से अनुरोध है कि वही मदद मांगे जिनको जरूरत है। ऐसा देखा गया है कि पहले लोग ट्वीट कर मदद मांगते और बाद में उसे डिलीट कर देते हैं, ये साबित करता है कि वो फेक हैं। यह हमारे ऑपरेशन को बाधित करता है और वास्तविक जरूरतमंदों को प्रभावित करेगा। तो कृपया उन लोगों के बारे में सोचें, जिन्हें आवश्यकता है।'

Would request people to send requests only which are genuine. Have observed people tweet and later delete their requests which proves their are many fakes. This hampers our operation and will affect the real needy. So kindly think about the ones who need us 🙏 — sonu sood (@SonuSood) June 7, 2020

सोनू सूद के समर्थन में आगे आए अशोक पंडित

शिवसेना नेता संजय राउत ने सोनू सूद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा था कि अभिनेता को 'महात्मा' सूद बनाने की तैयारी चल रही है। संजय राउत के इस बयान पर फिल्ममेकर अशोक पंडित भड़क उठे और सोनू सूद का समर्थन किया है। ट्वीट में अशोक पंडित ने लिखा कि 'सोनू सूद जैसे लोगों की तारीफ करने की बजाय संजय राउत उनकी आलोचना कर रहे हैं। अगर मिस्टर राउत अपनी विफलताओं को सोनू सूद और उनके जैसे लोगों के काम में देखते हैं तो ये उनकी गलती नहीं है। मिस्टर राउत आपको तो लोगों की मदद करने के लिए टैक्स देने वालों से पैसा मिलता है।'

अशोक पंडित का ट्वीट...

Instead of rewarding people like @SonuSood & all those working on the ground to help the needy, @rautsanjay61 criticises him.

If Mr. Raut is seeing his failure in #SonuSood & others’ great work, it’s not their fault.



Mr. Raut, u are paid by the taxpayers to help people (1/2) — Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 7, 2020

कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने किया सूद का समर्थन

अभिनेता सोनू सूद के प्रयासों का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्विटर पर लिखा,"सोनू सूद की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सोनू सूद जैसे लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। आखिर शिवसेना क्यों भड़की है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि शिवसेना इस मामले में खुद फेल रही है। ढाई महीने तक मजदूर मुंबई में तड़पते रहे। सरकार उन्हें खाना नहीं दे पाई, उन्हें वापस भेजने पर सरकार का स्पष्ट रवैया नहीं रहा। उनके सामने कई दिक्कतें आई। इस दौरान सोनू सूद सामने आए और ऐसे मजदूरों की मदद की। इसलिए सोनू सूद की तारीफ की जानी चाहिए।

भाजपा नेता ने सूद के नाम पर लिखा खुला ख़त

इस पर बीजेपी ने कहा कि जो काम सोनू सूद ने किया, वह राज्य सरकार को करना चाहिए था। बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता शालिनी ने ट्विटर पर सोनू सूद के नाम खुला पत्र पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इस मसले को राजनीतिक रंग दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है।