View this post on Instagram

Credits- @jamlenpao Memories May 2019 Stopping by to appreciate local talent. #gulshan #17daysofnosushant #sushantstaysinourheart . . . #ripsushantsinghrajput💔 #ripsushantsinghrajput #justiceforsushantsinghrajput #sushantsinghrajput #boycottbollywood #photoshoot #bollywoodmafia #unfollowaliabhatt #moronsonamkapoor #salmankhancriminal #bollywoodmafia #bollywood #instantbollywood #justice #nepotisminbollywood #dilbechara #dilbecharaonbigscreen #sushant #ankitalokhande #ssr #teamssr #cbienquiryforsushantsinghrajput #ssr #mumbai #patna #bollywood #bollywoodactor #bollywoodstar #ankitasushant #ankitalokhande #sushantankita

A post shared by GULSHAN❤️ SUSHANT (@justiceforsushi) on Jun 30, 2020 at 11:10pm PDT