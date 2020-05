दैनिक भास्कर May 30, 2020, 02:47 PM IST

मुंबई. कोरोनावायरस महामारी से जूझ रही मुंबई के सिर पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने यहां अगले सप्ताह भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आमतौर पर मुंबई में जून के दूसरे सप्ताह में भारी बारिश होती है। लेकिन इस बार मानसून वक्त से पहले यहां दस्तक दे सकता है।

मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था स्काईमेट के प्रमुख महेश पलावत ने बताया कि अरब सागर में डीप डिप्रेशन का एक क्षेत्र बन रहा है, जो दक्षिण गुजरात की तट की तरफ बढ़ रहा है। इससे मानसून को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके चलते ही मुंबई में मानसून से पहले जोरदार बारिश हो सकती है। इसके मुताबिक 2-4 जून के बीच भारी बारिश की आशंका जताई गई है।

#Depression formimg in #Arabian Sea will move along the coast, to south #Gujarat. Will help in pulling #Monsoon current. #Mumbai to get intense Pre Monsoon #rains in first week of June. Heavy Between June 2nd and 4th. #MumbaiRains @SkymetWeather pic.twitter.com/DDqNkCUsTD