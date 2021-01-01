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10 महीने बाद फिर एंट्री:महाराष्ट्र में 5वीं से 8वीं तक के छात्रों के लिए आज से फिर खुले स्कूलों के दरवाजे, टीचर्स को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाने को कहा गया

मुंबई3 मिनट पहले
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महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि सरकार अगले चरण में कक्षा 1 से 4 के छात्रों के लिए स्कूलों को दोबारा खोलने पर विचार करेगी। - Dainik Bhaskar
महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि सरकार अगले चरण में कक्षा 1 से 4 के छात्रों के लिए स्कूलों को दोबारा खोलने पर विचार करेगी।

तकरीबन 10 महीने बाद मुंबई को छोड़ कर आज से पूरे महाराष्ट्र में 5वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए फिर से स्कूल के दरवाजे खोल दिए गए हैं। सुबह से ही पुणे समेत राज्य के कई हिस्सों में स्कूल के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है। सिर्फ मास्क पहनकर स्कूल आने वाले छात्रों को एंट्री दी जा रही है। कई स्कूलों ने स्टूडेंट्स के लिए अपनी ओर से मास्क का इंतजाम किया है। स्कूलों के शिक्षकों को निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है।

इस बीच महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि सरकार अगले चरण में कक्षा 1 से 4 के छात्रों के लिए स्कूलों को दोबारा खोलने पर विचार करेगी। मुंबई में बीएमसी ने स्कूलों को अगली सूचना तक बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं, ठाणे के ग्रामीणों इलाकों में स्कूलों को आज से खोला जा रहा है।

मास्क पहनाकर बच्चों को भेजने की अपील
गायकवाड़ ने कहा कि स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। हमने अभिभावकों से अपील की है कि वे मास्क पहनकर स्कूलों में अपने वार्ड भेज दें। एक बार जब हम इसमें सफल हो जाते हैं। इसके बाद हम चौथी कक्षा तक की कक्षाओं को फिर से शुरू करने पर विचार करेंगे।

5-8वीं कक्षा के 78.47 लाख छात्र
शिक्षा विभाग के एक बयान के अनुसार, "करीब 22 लाख छात्रों ने राज्य के 22,204 स्कूलों में कक्षा 9-12वीं तक में भाग लेना शुरू कर दिया है। राज्य के शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अब हम 27 जनवरी से कक्षा 5 से 8 वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल रहे हैं, जहां 78.47 लाख छात्र इनरोल्ड हैं।"

महाराष्ट्र सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, एचएससी या कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 23 अप्रैल से शुरू होगीं। जबकि एसएससी की परीक्षाएं 29 अप्रैल से शुरू होंगी।

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