दैनिक भास्कर Jul 09, 2020, 02:01 PM IST

मुंबई. मुंबई में आज एक बार फिर से हाईटाइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में 4.26 मीटर तक की ऊंची लहरी उठ सकती है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और कोंकण तटीय क्षेत्र के अन्य जिलों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हुई है, जिसके कारण निचले इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई। आज के हाईटाइड को देखते हुए बीएमसी ने लोगों से समुद्र किनारे नहीं जाने की चेतावनी जारी की है।

हालांकि, मौसम का अनुमान लगाने वाली प्राइवेट संस्था स्काईमेट का कहना है कि मुंबई और उपनगरों में सिर्फ हल्की बारिश का अनुमान है। इस कारण अगर बारिश होती भी है तो हाईटाइड की वजह से स्थिति सामान्य रहेगी।

Rain activities over Mumbai and suburbs are expected to reduce further. Weather of Mumbai will not become completely dry as on and off localized weather activities in the form of short thundershower will continue.#MumbaiRains#Monsoon2020@MumbaiRainApphttps://t.co/9kc9txYuRu