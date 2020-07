दैनिक भास्कर Jul 10, 2020, 02:13 PM IST

मुंबई. कानपुर में आज हुए गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सोशल मीडिया में अलग सवाप उठा रहे हैं। सवाल उठाने वालों में बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू भी शामिल हैं। तापसी ने इशारों-इशारों में इसे फिल्मी एनकाउंटर बताया है। तापसी के अलावा कवि कुमार विश्वास ने भी ट्वीट के माध्यम से कटाक्ष किया है।

ट्वीटर पर बॉलीवुड अभिनेत्री तापासी पन्नू ने लिखा है, 'वाओ... इसकी उम्मीद हमें नहीं थी और फिर हम लोग बॉलीवुड पर ये आरोप लगाते हैं कि वो वास्तविकता से दूर है।'

तापसी पन्नू का ट्वीट...

Wow! We did not expect this at all !!!! 😳 And then they say our bollywood stories are far from reality 😏 https://t.co/h9lsNwA7Ao



समर्थन और विरोध कर रहे हैं लोग

तापसी के इस ट्वीट के बाद जहां कई फैंस तापसी के ट्वीट के समर्थन में आए तो वहीं ट्वीट कुछ इसके विरोध में नजर आए। विरोध में नजर आ रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।

डायरेक्टर ओनिर ने बताया लोकतंत्र का मजाक

बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर ने भी एनकाउंटर को लेकर एक ट्वीट किया है, जो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ''विकास दुबे एनकाउंटर बहुत ही शर्मनाक मुठभेड़ है। क्या भविष्यवाणी की गई थी या ऐसा होने का इंतजार था। यह लोकतंत्र का मजाक है वास्तविक जांच में विभिन्न राजनीतिक संबद्धता के साथ कई शक्तिशाली राजनीतिक नामों के कनेक्शन और समर्थन का पता चला होगा।''

#vikasDubeyEncounter this is the most shameful encounter .Was predicted and was waiting to happen. real investigation would have revealed connections and support of many powerful political names with various political affiliations . This is a mockery of democracy @BJP4MPhttps://t.co/4NY9ztFpW6