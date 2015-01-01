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वीर की शहादत:राजौरी में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में कोल्हापुर के हवलदार शिवाजी पाटिल शहीद, कुछ महीनों में था रिटायरमेंट

कोल्हापुर26 मिनट पहले
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फरवरी महीने से वह घर नहीं आये थे। फोन पर परिवार से बात होती थी-फाइल फोटो

जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से जारी गोलाबारी में महाराष्ट्र ने आज एक और बेटे को खो दिया है। कोल्हापुर जिले के निगवे खालसा गांव के संग्राम शिवाजी पाटिल शुक्रवार शाम को शहीद हो गए। एक सप्ताह में कोल्हापुर जिले के दो जवान शहीद हुए हैं।

शहादत के सम्मान में दो दिन बंद रहेंगी दुकानें
संग्राम पाटिल भारतीय सेना में हवलदार पद पर तैनात थे। जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर में 16 मराठा पोस्ट पर वे नियुक्त थे। संग्राम पाटिल के शहीद होने से निगवे खालसा गांव सहित पूरे तहसील में मातम पसर गया है। शहीद के सम्मान में पूरे गांव ने दो दिन तक दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया है। संग्राम पाटिल अपने पीछे मां, पिता, पत्नी, बेटा और बेटी छोड़कर गए है।

रिटायरमेंट में बचे थे कुछ ही दिन
कुछ महीने बाद ही संग्राम पाटिल रिटायर्ड होने के बाद गांव लौटने वाले थे। फरवरी महीने से वह घर नहीं आये थे। फोन पर परिवार से बात होती थी। आज फोन पर उनके शहीद होने की खबर मिलने से पूरे, गांव में मातम पसर गया है। पिछले सप्ताह कोल्हापुर जिले के जवान ऋषिकेश जोंधले 20 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने 13 नवंबर को भारतीय सीमा में जमकर फायरिंग की थी। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जबाव दिया था।

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