दैनिक भास्कर Apr 16, 2020, 12:18 PM IST

पुणे. क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहर पुणे में कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। यहां अबतक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने पुणे को रेड जोन में डालते हुए यहां लॉकडाउन के नियमों को कड़ाई से लागू करने की बात कही है। इसके बावजूद लोग घरों में रहने और लॉकडाउन के नियम को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों को गुरुवार को पुणे पुलिस ने हड़पसर और बीबेवाड़ी इलाके में पकड़ा और उनकी सड़क पर योग क्लास लगवाई।

पुलिसकर्मियों ने उनका वीडियो भी बनाया है और उनसे माफ़ी भी मंगवाई और आगे से ऐसा नहीं करने की चतावनी देकर छोड़ दिया है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी योगा करती दिख रही हैं। पुलिस ने सभी से अपील की है कि वे इस दौरान घर में ही फिटनेस का ध्यान रखें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें।

कोल्हापुर में नियम तोड़ने वालों की सेल्फी खिंचवाई जा रही है

लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने के लिए महाराष्ट्र की कोल्हापुर पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है, जिसके तहत सोशल मीडिया में ऐसे लोगों की सेल्फी(चित्र) डालकर उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जा रहा है।

सोशल मीडिया के सहारे फनी मैसेज दे रही नागपुर पुलिस

नागपुर पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में शोले फिल्म के चार कैरेक्टर नजर आ रहे हैं... सुरमा भोपाली, गब्बर सिंह, जय और अंग्रेजों के जमाने के जेलर का वफादार जासूस। ये ट्वीट नागपुर पुलिस ने उन लोगों के लिए किया है जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि घर में रहकर क्या किया जाए। ट्वीट में कैप्शन देते हुए लिखा गया- 'लॉकडाउन में करने लायक काम।'

Things to do during #Lockdown #NagpurPolice pic.twitter.com/2cScHJ8KP8

मुंबई पुलिस ने इस फनी ढंग से लोगों में कोरोना से जुड़ा संदेश दिया

A simple message that’s been just around the ‘Nukkad’ for decades. #NotJustNostalgia #TakingOnCorona pic.twitter.com/QzC1wnPsa2