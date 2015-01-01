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मास्क न पहनने पर विवाद:पुणे में मास्क नहीं लगाने पर ट्रैफिक सिपाही ने रोका तो युवक ने उसकी कॉलर पकड़ी, वीडियो वायरल

पुणे44 मिनट पहले
बाइक सवार युवक ने पुलिस वाले की कॉलर पकड़ ली।

कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मास्क अनिवार्य किया हुआ है। लेकिन, कुछ लोग न अपनी जिंदगी की परवाह करते हैं न दूसरे की। पुणे में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक युवक को ट्रैफिक पुलिस वाले ने मास्क न लगाने पर रोका तो युवक ने उसका कॉलर पकड़ लिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

घटना दो दिन पहले सांगवी इलाके की है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी के रोकने पर बाइक सवार ने सिपाही की पहले कॉलर पकड़ी फिर उसके साथ गाली गलौज की। बाइक सवार युवक ने पुलिस जवान पर अपना रौब झाड़ा। वह पुलिसवाले को गाली देकर धक्का-मुक्की करने लगा।

इसके बाद वहां मौजूद अन्य पुलिसवालों ने युवक को रोका। फिर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। पुलिस ने युवक के एक अन्य साथी को भी हिरासत में लिया है।

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