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पुणे की वारदात:मास्क के जुर्माने से बचने के लिए ड्राइवर ने ट्रैफिक कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश की, एक किमी तक चलती कार पर लटका रहा सिपाही

पुणे28 मिनट पहले
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ट्रैफिक पुलिस जवान एक किलोमीटर तक कार का बोनट पकड़े खुद को गिरने से बचाता रहा।
  • पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया

पुणे से सटे पिंपरी-चिंचवड़ में एक कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस जवान को मारने की कोशिश की। पुलिस जवान ने कार को रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। यह देखकर जवान कार को आगे खड़ा हो गया। इसके बाद ड्राइवर ने कार बढ़ा दी। जान बचाने के लिए पुलिस जवान कार की बोनट पर चढ़ गया।

इतना सबकुछ होने के बाद भी ड्राइवर ने करीब एक किलोमीटर तक कार नहीं रोकी। इस दौरान पुलिस जवान कार की बोनट पर ही चढ़ा रहा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

मास्क के बिना देख ड्राइवर को पुलिसकर्मी ने रोका था
घटना गुरुवार की शाम 6 बजे की बताई जा रही है। पिंपरी चिंचवाड पर तैनात पुलिसकर्मी आभा सांवत ने एक कार चालक को बिना मास्क के देखा तो उन्होंने उसे रोकना चाहा। लेकिन 49 वर्षीय कार चालक ने जुर्माने से बचने के लिए गाड़ी भगा दी।

वहीं जब पुलिसकर्मी में उसे रोका तो कार चालक करीब एक किलोमीटर तक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर घसीटता रहा। इस दौरान अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और कुछ दोपहिया स्कूटर सवारों ने कार का पीछा कर किसी तरह कार चालक को रोका। ट्रैफिक पुलिस के जवान के पैर पर चोट आई है।

पुलिस ने आरोपी कार चालक युवराज हनुवते को गिरफ्तार कर लिया।

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