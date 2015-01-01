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पुणे में कोरोना:संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 13 दिसंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, पुणे महानगर पालिका का फैसला

पुणे19 मिनट पहले
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पुणे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महानगर पालिका के तहत आने वाले सभी स्कूलों को 13 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।

शनिवार को पुणे शहर के मेयर मुरलीधर मोहोल ने कहा, 'पुणे में अभी स्कूल बंद रहेंगे। पुणे नगर निगम क्षेत्राधिकार में सभी स्कूल 13 दिसंबर तक बंद रहेंगे। यह निर्णय अभिभावकों के साथ परामर्श और कोविड 19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिवाली के बाद कोविड -19 मामलों में हुई वृद्धि को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई थी। जिसमें निर्णय लिया गया कि पुणे में स्कूल को फिर से खोलने की तारीख को स्थगित कर दिया जाए।'

शिक्षा मंत्री ने कहा था जल्द खुलेंगे स्कूल

पुणे के मेयर का यह फैसला महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ की उस घोषणा के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि, स्कूल खोलने के लिए हमारी तैयारी शुरू है लेकिन इस पर आखिरी फैसला स्थानीय प्रशासन का होगा। स्थानीय प्रशासन यह तय करेंगे कि उनके इलाके में स्कूल खोलने हैं या नहीं। इसे पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि, बीएमसी ने अब 31 दिसंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है।

यह फैसला कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए लिया गया है। इसके पहले आगामी 23 नवंबर से बीएमसी और राज्य में नौवीं से लेकर बारहवीं तक के स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार ने इससे पहले नौ से 12वीं कक्षा को चरणबद्ध तरीके से खोलने की इजाजत दी थी।

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